Comune di Napoli e Cdp: accordo di consulenza per facilitare l’accesso agli investimenti europei a beneficio del territorio

Il protocollo d’intesa prevede che CDP offrirà servizi di consulenza all’amministrazione comunale per interventi di partenariato pubblico privato da effettuare nell’ambito del Programma InvestEU

Comune di Napoli e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) hanno annunciato oggi, 7 luglio, la firma di un protocollo per la fornitura di servizi dì consulenza tecnica e finanziari. L’obiettivo dell’intesa è di “stimolare gli investimenti pubblici e privati, facilitare l’accesso alle risorse europee e generare un impatto positivo sul territorio”. Hanno firmato il protocollo il sindaco, Gaetano Manfredi e Dario Scannapieco, amministratore delegato e direttore generale di Cdp.

Il protocollo Cdp con Comune Napoli: cosa prevede

Cdp, nel ruolo di advisory partner della Commissione europea, offrirà al Comune di Napoli “servizi di consulenza tecnica e finanziaria – precisa il comunicato CDP – volti a migliorare le procedure e gli strumenti operativi dell’amministrazione comunale e favorire la realizzazione di interventi di partenariato pubblico privato nell’ambito del Programma InvestEU.

Grazie alle risorse messe a disposizione dalla Ue e dalla stessa Cdp, Cassa affiancherà il Comune in tutte le fasi tecnico-operative che riguardano anche la stima complessiva delle iniziative, la fattibilità economica e la valutazione di impatto ambientale, sociale ed economico dei diversi progetti dell’ente.

Per garantire un migliore utilizzo delle risorse dedicate alle attività di collaborazione e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, CDP e il Comune di Napoli metteranno in campo diverse azioni, a cominciare da un monitoraggio dell’avanzamento del cronoprogramma concordato.

Sinergie pubblico-privato con l’aiuto di Cdp

Per il sindaco Manfredi “questo accordo con Cdp, istituzione specializzata nel costruire e promuovere concretamente una rete di collaborazione tra pubblico e privato, si inserisce pienamente nella nostra linea programmatica: operare per il territorio con una sinergia virtuosa nell’interesse della comunità”.

“Cassa Depositi e Prestiti è storicamente impegnata nell’accelerare lo sviluppo del Paese accanto agli enti locali. Oggi, grazie al protocollo firmato con il Comune di Napoli, rinnoviamo questo impegno e rafforziamo la nostra vicinanza al territorio campano con l’obiettivo di creare valore di lungo periodo e generare importanti ricadute positive economiche e sociali per tutta la collettività”, ha commentato a sua volta l’Ad Dario Scannapieco.