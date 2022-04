Comune di Milano: installazione di libri su un carro armato come simbolo per fermare la guerra

Fino a domani 25 aprile, la Corte Grande di Palazzo Reale di Milano ospita la manifestazione di pace: Solo la cultura può fermare la guerra

Come si legge da una comunicazione del Comune di Milano, dal 23 al 25 aprile 2022 un carro armato vero è stato posizionato nella Corte Grande di Palazzo Reale dove le persone interessate potranno partecipare portando con sé un libro che dopo essere stato imbiancato insieme ai due artisti, il carro armato, sarà sommerso dai volumi.

“Solo la cultura può fermare la guerra” è una installazione partecipata che richiede l’intervento diretto del pubblico e vuole porre l’accento su come la cultura – il libro – sia l’unico strumento veramente efficace per fermare la guerra, rappresentata dal carro armato.

Impugnare un libro bianco sarà come impugnare una bandiera per invocare uno stop, per non arrendersi a un destino bellico. È un gesto ultimo, di speranza, un libro bianco che senza urlare, in silenzio, parla di pace.

L’intento è quello di portare consapevolezza sul fatto che solo l’educazione alla non-violenza, schierata cioè contro l’aggressione e la prevaricazione di ogni tipo, potrà aiutare i giovani di oggi a cambiare l’atteggiamento dell’uomo verso i suoi simili, per scoprire insieme nuove vie di confronto senza l’uso delle armi.

Il progetto è promosso e prodotto da Comune di Milano – Cultura, Palazzo Reale, e LibriBianchi in collaborazione con Eidos Partners e realizzato dall’agenzia creativa e casa di produzione YAM112003.