Comcast sfida Murdoch: Opa da 22 miliardi su Sky

Il più grande operatore televisivo Usa punta ad espandere la sua presenza nel mercato britannico. 12,5 sterline per l’azione l’offerta iniziale, che supera quella della Fox di Rupert Murdoch, il cui accordo è stato temporaneamente sospeso dall’Anitrust lo scorso gennaio

Comcast Corporation, il principale operatore televisivo via cavo degli Stati Uniti – proprietario fra gli altri del network Nbc e degli studios di Universal Pictures – ha lanciato un’Opa da 22,1 miliardi di sterline (circa 25 miliardi di euro) sul gruppo europeo Sky, per il quale la Fox di Rupert Murdoch ha già sottoscritto un accordo nell’ambito dell’affare con Disney lo scorso dicembre.

L’offerta prevede un prezzo di 12,50 sterline per azione (l’11% in più del valore di chiusura di ieri sera della Borsa), ben più alto rispetto alle 10,75 sterline per azione concordate dalla Fox. Il Gruppo di Murdoch aveva offerto 11,7 miliardi per acquisire il 61% della società statunitense ma l’operazione aveva subito lo stop dell’Antitrust britannico.

Comcast ha fatto sapere di vedere nell’acquisizione del gruppo satellitare basato a Londra ma operativo in molti Paesi europei “un’opportunità strategica per acquisire un leader della produzione e la diffusione di contenuti nel Regno Unito e in tutta Europa”. L’emittente statunitense intende comunque mantenere il marchio e la cultura di Sky, ha affermato il Ceo di Comcast Brian L. Roberts.

Comcast ha una presenza molto limitata nel mercato britannico e per questo motivo l’operazione non dovrebbe sollevare preoccupazioni nell’authority britannica.