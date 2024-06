Collezionismo: una delle due copie del famoso francobollo Grill “Z” da un centesimo del 1868 in asta con una stima di 4-5 milioni

Il 14 e 15 giugno 2024, le Siegel Auction Galleries di New York City offriranno la collezione William H. Gross di francobolli degli Stati Uniti. Costruita nel corso dei decenni dal “Re dei bond” William “Bill” H. Gross, co-fondatore di PIMCO nel 1971, questa collezione promette di stabilire un nuovo traguardo per il collezionismo di francobolli

Gli esperti della casa d’aste Siegel prevedono che l’intera collezione potrebbe realizzare dai 15 ai 20 milioni di dollari, con diversi francobolli singoli che supereranno la soglia del milione di dollari e il francobollo più raro della collezione, il One-cent “Z” Grill del 1868, sulla buona strada per diventare il francobollo americano di maggior valore con un stima tra i 4 e i 5 milioni di dollari.

I 100 migliori francobolli della collezione saranno messi all’asta a New York Palace Hotel di Manhattan venerdì 14 giugno

Il top lot della vendita del venerdì sera sarà il famoso One-cent “Z” Grill del 1868, che torna all’asta per la prima volta in 26 anni. I restanti francobolli saranno venduti il ​​giorno successivo al Collectors Club di New York nella sua nuova sede affacciata su Bryant Park.

William H. Gross è stato soprannominato dal NY Times “l’investitore obbligazionario più importante della nazione”

Gross ha iniziato a conoscere la filatelia da bambino quando sua madre gli ha regalato un album di francobolli pieno di affrancature nuove che, secondo lei, lo avrebbero aiutato a pagare il college. Quando andò a vendere i francobolli, apprese che erano sostanzialmente senza valore. Tuttavia Gross voleva dimostrare a sua madre che i francobolli potevano essere un buon investimento. Nella sua prima asta filatelica, ha speso oltre 1 milione di dollari e ha deciso di costruire la più importante collezione mai vista negli Stati Uniti.

Egli ha co-fondato il colosso degli investimenti PIMCO nel 1971, dove ha ricoperto le posizioni di amministratore delegato e chief investment officer fino al 2014. Durante la sua permanenza in PIMCO , ha ricevuto numerosi premi, tra cui Morningstar Fixed Income Manager of the Decade dal 2000 al 2009 e Fixed Income Manager of the Year per il 1998, 2000 e 2007. Gross è diventato il primo gestore di portafoglio inserito nella Hall of Fame della Fixed Income Analysts Society. nel 1996 e ha ricevuto il Distinguished Service Award della Bond Market Association nel 2000. Nel 2011, la rivista Institutional Investor gli ha assegnato il Money Management Lifetime Achievement Award. Nel 2014, Gross è entrato in Janus Henderson Investors come gestore di portafoglio delle strategie Global Unconstrained Bond e Total Return e come membro del team di leadership macro obbligazionario globale. Nel 2018, il signor Gross ha annunciato il suo ritiro e la sua intenzione di concentrarsi sul William, Jeff e Jennifer Gross Family Foundation, un ente di beneficenza che fornisce finanziament sostegno a chi ne ha bisogno attraverso contributi in tre aree principali: sforzi umanitari, istruzione e assistenza sanitaria. Nel 2023 la fondazione ha donato più di 18 milioni di dollari a 67 organizzazioni no-profit ed enti di beneficenza.

Lo scambio tra collezionisti

Gross sapeva che non sarebbe stato in grado di completare la sua collezione di francobolli degli Stati Uniti senza la griglia “Z” da un centesimo e rimase deluso quando fu battuto nell’asta della collezione Robert Zoellner della ditta Siegel nel 1998. In quella vendita il prezzo record di $ 935.000 fu pagato dalla Mystic Stamp Company e l’offerta vincente fu fatta dal figlio di 11 anni dell’acquirente, Zachary Sundman.

In un’asta del 2005 tenuta dalla ditta Siegel, Charles Shreve acquistò il blocco di piastre Jenny invertito da 24 ¢ per $ 2.970.000. Il giorno successivo ha scambiato il blocco di piatti con Don Sundman per il grill “Z” da un centesimo. In quello che fu definito il “più grande scambio di francobolli di tutti i tempi”, Gross completò la sua collezione. Questo evento altamente pubblicizzato consolidò lo status del One-cent “Z” Grill come il francobollo degli Stati Uniti più raro e prezioso.

One-cent “Z” Grill

La storia del francobollo

Sono solo due le copie del Grill da un centesimo “Z” del 1868 oggi sopravvissute. Uno fu donato alla Biblioteca pubblica di New York nel 1925, lasciando l’esemplare di proprietà di Gross come l’unico grill “Z” da un centesimo a disposizione dei collezionisti. Anche se un collezionista riempie tutti gli altri spazi, una collezione non può essere completa senza la griglia “Z” da un centesimo. Attualmente, l’unico collezionista è William H. Gross. Negli ultimi 26 anni, nessun’altra collezione di francobolli statunitensi ha avuto questo francobollo. Per capire perché il Grill “Z” è così raro, dobbiamo guardare all’ufficio postale degli Stati Uniti dopo la Guerra Civile. I francobolli erano ancora agli inizi, essendo stati introdotti solo due decenni prima. Cominciarono a sorgere timori sulla possibilità di eliminare gli annulli dai francobolli e utilizzarli una seconda volta. La potenziale perdita di entrate postali derivante dalla pulizia e dal riutilizzo dei francobolli ha ispirato numerosi individui a creare e brevettare metodi che impediscano il riutilizzo dei francobolli.

Una delle innovazioni è nota oggi ai collezionisti di francobolli come la “griglia”

Questa goffratura a forma di cialda sulla carta è stata realizzata con un dispositivo metallico. Su ogni francobollo del foglio erano impressi minuscoli punti piramidali che rompevano la superficie della carta consentendo l’annullamento l’inchiostro possa penetrare nel timbro invece di depositarsi semplicemente sopra di esso. Si credeva che ciò avrebbe reso molto difficile, se non impossibile, riutilizzare un francobollo.

Le griglie furono applicate ai francobolli statunitensi per circa cinque anni, a partire dal 1867. I produttori di francobolli sperimentarono diverse dimensioni e forme, nel tentativo di ottenere la giusta quantità di protezione. contro la pulizia senza interferire con altri aspetti dell’uso del timbro. Già nel XIX secolo i collezionisti di francobolli riconoscevano diverse varietà di griglie sui francobolli, in base alla dimensione della griglia e alla forma delle punte. Più di un secolo fa, gli esperti chiamavano le diverse griglie dalla “A” alla “H”. La griglia “Z”, così chiamata per le sue caratteristiche misteriose e distintive, fu inserita nel Catalogo Scott (la bibbia dei collezionisti di francobolli) e negli album pubblicati furono aggiunti gli spazi per le diverse griglie “Z”.