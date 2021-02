CNN: Trenta grandi classici della cucina italiana in una serie TV

Stanley Tucci, gastronomo, attore, scrittore, regista newyorkese porta gli spettatori americani in giro per l’Italia nella nuova serie Searching for Italy. Un omaggio alla sua terra d’origine passando dal risotto alla milanese, alla pasta allo norma, dai vini siciliani alle mozzarelle di bufala, al tiramisù alle tradizioni culinarie della Penisola.

Stanley Tucci ci accompagna alla scoperta del patrimonio enogastronomico, storico e culturale italiano. Con il nuovo programma per la CNN “Searching for Italy”, in onda ogni domenica dallo scorso 14 febbraio fino al 21 marzo 2021, il celebre attore hollywoodiano accompagna gli spettatori americani alla scoperta di prodotti, piatti e protagonisti della storia gastronomica del nostro Paese.

Una serie originale composta da 6 episodi prodotta da Raw TV per CNN. Il candidato all’Oscar 2010 per “Amabili Resti” è accompagnato nel suo viaggio gastronomico itinerante da esperti della cucina, cuochi e artigiani locali. L’obiettivo non è solo quello di raccontare la ricca cultura enogastronomica che contraddistingue il nostro Paese, ma anche di sfatare alcuni arcaici stereotipi: l’Italia non è solo il Paese della pasta, della pizza e del mandolino.

Ogni puntata è dedicata a una regione o una città italiana: Milano con il risotto allo zafferano e la cotoletta, ma anche il rito dell’aperitivo. Treviso con il suo Tiramisù. Roma con la carbonara e l’amatriciana, Bologna con il classico ragù, il prosciutto di Parma, il parmigiano e l’aceto balsamico di Modena. La prima puntata è stata dedicata a Napoli e alla Costiera Amalfitana, in cui l’attore ha svelato i segreti della vera pizza napoletana cotta al forno e del coniglio all’ischitana, da mangiare rigorosamente senza posate, ma anche alla mozzarella di bufala. A Firenze, invece, punta sulla cucina povera e sui vigneti, in particolare sulle buchette (piccole cantine interrate dove avveniva la mescita del vino), in compagnia della storica Elisabetta Digiugno. Ultima ma non per importanza, sperimenterà i sapori della Sicilia con la pasta alla norma e con un incursione fra i vini siciliani che si sono imposti in questi ultimi anni all’attenzione della critica internazionale.

Un omaggio alla sua terra di origine. Figlio di un insegnate d’arte in Toscana, originario di Cosenza e di una casalinga di Cittanovia, in provincia di Reggio Calabria, Stanley Tucci ha vissuto a Firenze per circa un anno. Tutti i suoi figli hanno nomi italiani: Nicolò, Matteo, Camilla, Isabel Concetta ed Emilia Giovanna.

L’attore, scrittore, regista, documentarista italo-americano ha da sempre la passione per la cucina: nel 2012 pubblica il ricettario Tucci Cookbook e nel 2014 “The Tucci Table: Cooking with Family and Friends”, grazie alla collaborazione con lo chef Gianni Scappiò, che racconta i suoi ricordi d’infanzia. Poi ha scritto altri libri con la seconda moglie Felicity Blunt, finché, durante il primo lockdown non ha lanciato una serie web amatoriale su Instagram, cimentandosi nella preparazione di alcuni cocktail, dai classici a quelli più innovativi creati proprio da lui. Dal cinema al “bancone” fino alla tv: l’amore per il cibo del celebre attore non conosce confini.

Inoltre, Searching for Italy è il primo programma sulla cucina lanciato dalla CNN dopo la tragica scomparsa dello chef Anthony Borudain. Dopo sole due puntate, la CNN ha già annunciato la seconda stagione.