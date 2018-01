Cnh torna in utile e riduce i debiti, dividendo sale del 27%

Nel quarto trimestre del 2017 la società del gruppo Exor registra un risultato netto di 313 milioni, ricavi in salita del 17% – Il dividendo aumenta del 27%, sale anche il programma di riacquisto di azioni – Per il 2018 ricavi di vendita netti delle attività industriali tra 27 e 28 miliardi, ancora più giù l’indebitamento netto.

Cnh Industrial torna in utile nel 2017 e nel periodo ottobre – dicembre registra un risultato netto di 313 milioni a fronte dei 249 milioni di perdite accusate nel 2016.

Lo comunica la società controllata da Exor dopo il cda sul bilancio annuale. In virtù dei miglioramenti raggiunti, il consiglio di amministrazione “intende proporre agli azionisti un dividendo di 0,14 euro per azione“, pari a un aumento del 27% rispetto alla cedola dell’anno prima. Non solo, in base a quanto annunciato, la società intende autorizzare nuovamente e aumentare il programma di riacquisto di azioni a 700 milioni di dollari.

Segno più anche per i ricavi industriali che nel quarto trimestre del 2017 salgono del 17% a 7,8 miliardi di euro, una cifra superiore alle attese degli analisti che si aspettavano ricavi per 7,01 miliardi.

Sopra le attese anche l’Ebit, in crescita del 14% a 468 milioni, con un ros pari al 6%, mentre l’utile netto adjusted è risultato pari a 197 milioni, in linea alle attese e al pari periodo 2016.

In discesa l’indebitamento netto industriale che, rispetto al trimestre precedente è diminuito di 1,7 miliardi a 0,9 miliardi.

Per il 2018, Cnh industrial “si attende ricavi di vendita netti delle attività industriali tra 27 e 28 miliardi di dollari e un aumento del 30% del risultato diluito per azione adjusted, atteso tra 0,63 e 0,67 dollari. L’indebitamento netto industriale è atteso tra 0,8 e 1 miliardi di dollari”.

A Piazza Affari il titolo viene colpito dalle prese di beneficio e alle 15.30 cede il 2,87% a 11,85 euro