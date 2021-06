Cnh fa shopping al Nasdaq nell’agricoltura di precisione

Diventa sempre più america Cnh con l’acquisizione cash di Raven Industries per un valore complessivo di 2,1 miliardi di dollari. L’operazione non avrà impatto sulla guidance 2021 ma ha un forte valore strategico, ecco perché

Questa mattina, CNHI ha annunciato di aver stipulato un accordo per acquisire il 100% di Raven Industries, una società statunitense quotata sul NASDAQ, con sede in Sioux Falls, South Dakota. L’operazione, che sarà pagata cash con definizione entro il 2021, prevede un prezzo di acquisto pari a 58 dollari per azione con un premio del 50% rispetto al prezzo di venerdì (+34% rispetto alla media dei volumi delle ultime 4 settimane) per una valutazione complessiva di 2,1 miliardi di dollari.

L’acquisizione, dichiara la società, non ha impatto sulla guidance per il 2021. Ma il valore strategico dell’investimento hi tech è senz’altro notevole perché segna un salto di qualità tecnologico rilevante. Raven è una società specializzata in Precision Agriculture ove realizza il 42% del giro d’affari e conta anche attività avanzate in campo di Engineered Films (pellicole speciali ad elevate prestazioni) e di Aerostar (aerospaziale) con ricavi consolidati pari a 348 milioni di dollari.

L’agricoltura di precisione implica un sistema avanzato di raccolta dati che vengono raccolti, elaborati, analizzati e combinati in tempo reale con altre informazioni per orientare le decisioni al fine di migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse, la produttività, la qualità, la redditività e la sostenibilità della produzione agricola. In particolare, la maggior parte dei sistemi opera mediante un ricevitore Gps collegato al trattore permettendo l’identificazione in tempo reale della posizione. Il sistema di guida automatica agisce direttamente sullo sterzo dove il Gps mantiene esattamente parallele le passate con una minima sovrapposizione. Il sistema di guida assistita invece prevede un computer touch.

“L’agricoltura di precisione e quella autonoma sono elementi fondamentali nella nostra strategia – ha detto il Ceo di Cnh Industrial Scott Wine-Raven è stata un pioniere nell’agricoltura di precisione per decenni e la sua profonda conoscenza del prodotto, esperienza nel software fondata sulle esigenze dei clienti e acume ingegneristico forniscono una notevole spinta alle nostre capacità”.

Il deal coincide con un momento di particolare vivacità per i prezzi agricoli, al centro di un “mini superciclo” dei prezzi, come sostiene il Ceo di Viterra David Mattiske (gruppo Glencore). “A trainare i prezzi sono vari fattori: l’aumento della popolazione e del potere d’acquisto che guidano la crescita dei consumi. E’ una boccata d’ossigeno per i produttori dopo anni difficili”.

Non di sola agricoltura, peraltro, si occupa Raven, sede principale a Sioux Falls, nello Stato del Sud Dakota. Oltre all’agricoltura di precisione c’è l’Engineered Films (pellicole speciali ad elevate prestazioni) e l’Aerostar (aerospaziale), entrambe leader di settore per cui non è da escludere una successiva cessione o valorizzazione in Borsa. Anche per questo l’impatto dell’acquisto sui conti 2021 di Cnh sarà contenuto. Il pagamento cash dell’acquisizione non dovrebbe peggiorare significativamente la posizione finanziaria del gruppo, mentre la possibile contro diluizione delle stime di EBITDA/EBIT industriale potrebbe essere di circa il 4%/6% entro il 2023 e del 6%/9% a run-rate entro 2025.

Intanto va avanti il processo di spin off, previsto per l’inizio del 2022, della futura società On-Highway che comprenderà i veicoli commerciali Iveco ed Iveco Astra, Autobus Heuliez ed Iveco Bus, i veicoli speciali Iveco Defence e Magirus, le tecnologie motoristiche FPT e i servizi finanziari Iveco Capital.