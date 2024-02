Claude Monet, in asta il 7 marzo a Londra da Christie’s l’opera “Matinée sur la Seine, temps net”

Christie’s metterà all’asta per la prima volta in 45 anni la Matinée sur la Seine, temps net di Claude Monet (1897, stima: £ 12.000.000-18.000.000)

Uno dei momenti salienti delle aste serali di Christie’s Londra del 20° e 21° secolo, il 7 marzo, sarà questo magnifico dipinto di Claude Monet che cattura un momento tranquillo sulla Senna, la luce del mattino che proietta un bagliore iridescente sulla scena. Matinée sur la Seine, temps net risale a un periodo importante nella pratica di Monet durante il quale iniziò a serializzare i suoi motivi, una tecnica che alla fine avrebbe trasformato la sua arte. Visto l’ultima volta in mostra nel 1990, quando fu incluso in “Monet in the ’90s: The Series Paintings” (Museum of Fine Arts, Boston; The Art Institute of Chicago e Royal Academy of Arts, Londra).

Matinée sur la Seine, temps net sarà esposta da Christie’s a New York dal 9 al 14 febbraio e ad Hong Kong dal 21 al 23 febbraio.

L’idea della serializzazione venne per la prima volta a Monet mentre dipingeva una chiesa nella nebbiosa luce del sole. Anche se dipinge spesso diverse versioni della stessa scena, solo quando termina le sue rappresentazioni della valle della Creuse nel 1889, un esempio delle quali sarà proposto anche all’asta serale del 7 marzo, Monet ritorna alle possibilità creative del tecnica seriale offerta. Il tempo è stato profondamente radicato nel processo e nella presentazione della “Matinée sur la Seine” e ogni dipinto raffigurava un istante specifico. Per catturare i primi raggi del sole che illuminavano una piccola insenatura della Senna, Monet partiva alle 3:30, rimanendo sul fiume finché la luce non era più adatta al suo scopo. Monet lavorava su molte tele contemporaneamente, incastrate nelle diverse scanalature che fiancheggiavano il suo bateau-atelier. Man mano che la luce cambiava nel corso della mattinata, passava rapidamente da una tela all’altra. È possibile seguire il sole nascente sulle tele se viste in gruppo.

La mostra londinese si svolgerà a King Street dal 1 al 7 marzo 2024

La serie a cui appartiene il dipinto, intitolata “Matinées sur la Seine”, trasmette il paesaggio durante le mattine estive del 1896 e 1897 mentre la luce trasforma l’atmosfera. Tracciando il sole mentre passa sulla scena, dai primi raggi di luce all’alba, fino al pieno splendore del sole a metà mattinata, questa straordinaria sequenza di opere è stata concepita come una sequenza di tele connesse e correlate. Queste diventeranno alcune delle ultime scene che l’artista creerà della Senna, un soggetto frequente nella sua opera e una delle immagini distintive del movimento impressionista.