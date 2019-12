Cinema: i migliori film del 2019

Da Jocker a C’era una volta… a Hollywood, da Cena con delitto a Rocketman, ecco i migliori film del 2019 che meritano di essere visti al più presto

Vi siete persi le grandi uscite del 2019 e avete voglia di recuperare? Di seguito vi proponiamo i migliori film usciti nelle sale quest’anno.

IL PRIMO RE

Un film d’autore epico, brutale e spettacolare, giustamente ambizioso, unico nel suo genere.

Drammatico, Italia, Belgio 2019. Durata 127 Minuti. Uscita 31 gennaio 2019.

Un film di Matteo Rovere. Con Alessandro Borghi, Alessio Lapice, Fabrizio Rongione, Massimiliano Rossi, Tania Garribba.

Romolo e Remo, la genesi di Roma: un progetto di spaventosa ambizione per Matteo Rovere, recitato in una sorta di proto-latino (ovviamente sottotitolato) e immerso in un mondo incivile e violento, influenzato dagli antichi dèi. Girato nelle oasi naturalistiche del Lazio, secondo il protagonista Alessandro Borghi guarda a film come L’ultimo dei Mohicani e Braveheart, inoltre la superstizione e la barbarie sembrano avvicinarlo anche a Valhalla Rising.

ROCKETMAN

Parabola semi-onirica sulla carriera di Elton John, attenta soprattutto a rappresentare quel che è già noto.

Biografico, USA 2019. Durata 121 Minuti. Uscita 29 maggio 2019. Un film di Dexter Fletcher. Con Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Gemma Jones.

Dopo il successo clamoroso di Bohemian Rhapsody arriva un’altra biografia di una star della musica inglese, questa volta ancora viva. Anche il regista è lo stesso: Dexter Fletcher aveva infatti sostituito Bryan Singer nel film sui Queen e ora dirige Taron Egerton nei panni di Elton John, cui si affiancano Richard Madden in quelli del suo manager, Jaime Bell in quelli del suo collaboratore Bernie Taupin e Bryce Dallas Howard in quelli di sua madre Sheila Eileen.

C’ERA UNA VOLTA… A HOLLYWOOD

Canto malinconico di un autore romantico che crede nel potere del cinema e sa reinventarne la storia.

Drammatico, Thriller – USA 2019. Durata 161 Minuti. Uscita 18 settembre 2019. Oggi tra i Film al cinema in 2 sale.

Un film di Quentin Tarantino. Con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley.

Titolo leoniano per il nuovo film di Quentin Tarantino, un crime ambientato negli anni 70 nella mecca del cinema con personaggi come Charles Manson, Bruce Lee, Steve McQueen e ovviamente Sharon Tate, interpretata da Margot Robbie. Centrali nell’intreccio il suo vicino di casa Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e l’amico e stunt double di quest’ultimo, Cliff Booth (Brad Pitt). Si prospetta il film più cinefilo del regista e con questo cast le aspettative sono alle stelle.

JOKER

Il Joker di Phillips e Phoenix è un criminale prodotto dalla società in cui vive.

Azione, Avventura – USA 2019. Durata 122 Minuti. Uscita 3 ottobre 2019. Oggi tra i Film al cinema in 9 sale. V.M. 14

Un film di Todd Phillips. Con Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron.

Non più prodotto da Scorsese, il film sulle origini del villain per antonomasia dell’intero fumetto americano è in mano a Todd Phillips, che lo dirige a partire da una propria sceneggiatura. Intorno al protagonista Joaquin Phoenix altri volti di peso: Robert De Niro nelle vesti di un conduttore televisivo; Zazie Beetz sarà l’interesse romantico del protagonista; Frances Conroy interpreterà sua madre e Bill Camp un detective del dipartimento di Gotham.

DOWNTON ABBEY

Un ingranaggio ben oliato e assemblato a regola d’arte. Tutto molto familiare, tutto irresistibilmente piacevole.

Drammatico, Gran Bretagna 2019. Durata 122 Minuti. Uscita 24 ottobre 2019. Oggi tra i Film al cinema in 6 sale.

Un film di Michael Engler. Con Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Maggie Smith.

Conclusasi nel 2015 con la sesta stagione, torna ora in veste cinematografica la serie inglese di culto Downton Abbey, scritta come sempre da Julian Fellowes. Alla regia l’americano Michael Engler, che già aveva diretto alcune puntate delle ultime due stagioni incluso il finale di serie, da cui ora prende il via il film. Torna in gran spolvero il cast al completo, con Michelle Dockery, Hugh Bonneville e Maggie Smith, cui si aggiunge un’altra grande attrice inglese: Imelda Staunton.

LE MANS ’66 – LA GRANDE SFIDA

Un’opera adrenalinica, graffiante e commovente con un duo di attori dall’alchimia perfetta.

Azione, USA 2019. Durata 152 Minuti. Uscita 14 novembre 2019. Oggi tra i Film al cinema in 1 sale.

Un film di James Mangold. Con Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Tracy Letts.

Dopo il trionfo di pubblico e di critica con Logan, il nuovo film di James Mangold è decisamente atteso e il progetto non è certo di quelli poco ambiziosi: racconta di un team incaricato da Henry Ford II di costruire un’auto in grado di battere finalmente la Ferrari nella 24 ore di Le Mans, del 1966. L’ingegnere americano ha il volto di Matt Damon, mentre il suo pilota inglese quello di Christian Bale, il ruolo di Enzo Ferrari spetta invece a Remo Girone.

PINOCCHIO

Una favola che incanta gli occhi e si avvicina a Collodi con amore, devozione, enorme rispetto.

Fantastico, Italia, Gran Bretagna, Francia 2019. Durata 125 Minuti. Uscita 19 dicembre 2019. Oggi tra i Film al cinema in 414 sale.

Un film di Matteo Garrone. Con Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini.

Sarà il primo film “per tutta la famiglia” (parole sue) della carriera di Matteo Garrone, che nei panni di Geppetto ha voluto Roberto Benigni, a sua volta già regista e interprete di un Pinocchio. Affrontare l’opera di Collodi è una sfida tra le più difficili, ma Garrone non è il solo a tentarla: negli anni successivi arriveranno anche la versione in live action del classico Disney e un adattamento in stop motion firmato da Guillermo Del Toro per Netflix.

LA PARANZA DEI BAMBINI

La Paranza dei bambini, il film di Claudio Giovannesi, tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano, racconta di sei ragazzi quindicenni nella Napoli di oggi. Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O’Russ e Briato vogliono fare soldi, comprare vestiti firmati e motorini nuovi.

Giocano con le armi e corrono in scooter alla conquista del potere nel Rione Sanità. Con l’illusione di portare giustizia nel quartiere inseguono il bene attraverso il male.

DOLOR Y GLORIA

Dolor y Gloria, è un film drammatico del 2019 diretto da Pedro Almodovar. Salvador Mallo (Antonio Banderas) è un regista di grande successo, che si trova ormai nella fase calante della sua carriera cinematografica. A causa dei molti problemi fisici (gran parte dei quali psicosomatici) di cui soffre, sperimenta un blocco artistico ed esistenziale che lo porta a mettere in discussione tutta la sua vita, crogiolandosi nella nostalgia delle glorie passate.

THE IRISHMAN

The Irishman, film diretto da Martin Scorsese, è incentrato sulla figura realmente esistita del criminale Frank Sheeran (Robert De Niro) detto “The Irishman”, veterano della seconda guerra mondiale, invischiato con il mafioso Russell Bufalino (Joe Pesci). Attraverso gli occhi di Frank, nel corso dei decenni, viene raccontata la sua vita e la sua carriera mafiosa, tra cui uno dei più grandi misteri che ha ossessionato l’opinione pubblica statunitense, la scomparsa nel luglio 1975 del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa (Al Pacino), amico dello stesso Sheeran. Un caso nel quale è inevitabilmente invischiato lo stesso Fank e che è rimasto irrisolto nel tempo. Nessuno è stato mai condannato né il corpo di Hoffa è mai stato ritrovato.

Il film offrirà un ritratto indedito dei segreti della criminalità organizzata del tempo: i suoi sistemi interni, gli imbrogli, le rivalità e i collegamenti con la politica tradizionale.

CENA CON DELITTO – KNIVES OUT

Cena con Delitto, il film diretto da Rian Johnson, è un crime in stile Agatha Christie, nel quale al sagace investigatore Benoit Blanc (Daniel Craig) deve scoprire chi ha ucciso il romanziere 85enne Harlan Thrombey (Christopher Plummer), rinvenuto senza vita nella sua abitazione in circostanze non chiare, dopo una festa per il suo compleanno. Il brillante detective è sicuro che l’uomo sia stato ucciso e inizia a indagare su chi possa essere l’omicida., per Blanc infatti chiunque può essere il colpevole. Sia i familiari che la servitù avrebbero avuto un movente per sbarazzarsi di Harlan, quindi tutti sono sospettati.

L’imminente lettura del testamento fa emergere i conflitti familiari, nonché l’avidità e la brama dei parenti dello scrittore. Quella di Harlan è un famiglia in cui l’ostilità, provocata per lo più da generazioni diverse e mentalità opposte, la fa da padrone; una costruzione in bilico, nella quale è venuto a mancare il pilastro principale, Harlan stesso.

Quando l’investigatore interroga Marta (Ana de Armas), l’aitante infermiera sudamericana del deceduto Thrombey, le fondamenta di quest’edificio cedono definitivamente. I segreti della famiglia e della servitù iniziano a essere svelati, portando a galla un humus di bugie che permetteranno a Blanc di scoprire la verità dietro la morte del romanziere.