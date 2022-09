Il più grande diamante rosa a forma di pera con 18.18 carati in asta a Ginevra.

The Fortune Pink (stima: US$ 25.000.000-35.000.000), un diamante rosa brillante a forma di pera da 18,18 carati guiderà la vendita Christie’s “Magnificent Jewels” a Ginevra l’8 novembre 2022, nell’ambito della Christie’s Luxury Week.

Questa gemma eccezionalmente rara è il più grande diamante rosa vivido fantasia a forma di pera mai messo in vendita all’asta.

Eccezionale diamante rosa da 18,18 carati

The Fortune Pink sarà presentato al Christie’s New York la settimana del 3 ottobre, prima di essere in tournée a Shanghai, Taiwan e Singapore. Questo raro diamante sarà poi esposto al pubblico durante la Christie’s Luxury Week al Four Seasons Hotel des Bergues di Ginevra dal 2 all’8 novembre. Clicca qui per vedere il video di The Fortune Pink.

Con un peso di 18,18 carati di buon auspicio, il peso del diamante si traduce letteralmente in una definitiva prosperità in Asia e sicuramente susciterà l’interesse dei collezionisti di tutto il mondo. Ad oggi il più grande diamante rosa vivido venduto da Christie’s è stato il Winston Pink Legacy da 18,96 carati, che ha raggiunto CHF 50.375.000 e ha stabilito un prezzo record mondiale per carato per un diamante rosa venduto all’asta. Rahul Kadakia, International Head of Jewellery di Christie’s: “Dopo The Rock, un diamante da 228 carati venduto questo maggio a Ginevra. Con il suo peso di buon auspicio di 18,18 carati, questo eccezionale diamante rosa dal colore fenomenale porterà sicuramente fortuna al suo nuovo proprietario”.