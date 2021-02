Chef in streaming con i Butticé: cucinare sotto la guida dello chef

I due fratelli Chef de Il Moro di Monza avviano corsi di cucina in streaming: si riceve una box e poi si può cucinare interloquendo passo passo con i “maestri”. Subito dopo …la cena è servita

Anche se covid, lockdown, l’alternarsi di zone gialle, arancioni e rosse sono causa di, a volte drammatica, separatezza fra il pubblico e il mondo della ristorazione, ciò non toglie che con un pò di fantasia si possano creare le condizioni per coltivare da casa i piaceri della tavola gourmet mantenendo un rapporto virtuale con il ristorante preferito.

E’ quello che hanno pensato gli chef Salvatore e Vincenzo Butticè e la sorella Antonella, sommelier, tre fratelli originari di Raffadali (Agrigento), piccolo paesino poco distante dalla Valle dei Templi e dalla Scala dei turchi che dal 2007 hanno rilevato Il Moro, ristorante di tradizione marinara a Monza fin dal 1966, trasformandolo in breve tempo in un ricercatissimo angolo della grande cucina siciliana in piena Brianza.

La capacità organizzativa non manca loro certo, provengono da una famiglia di imprenditori agricoli e della ristorazione, così come dalla loro terra hanno incamerato un concetto di cultura dell’integrazione di civiltà gastronomiche e di rapporto con il cliente che va oltre le formalità di rito. Il risultato è che ne Il Moro di Monza, fra moderne atmosfere di design e solare calda accoglienza sicula, tutto ciò si traduca sulla carta in una commistione tra io sapori della terra d’origine e il territorio che li ha accolti: un ponte tra Sicilia e Lombardia.

Da tutto ciò è nata l’idea di “Chef in streaming”, un nuovo progetto di social eating e share cooking a distanza. “Chef in streaming” funziona così: si acquista una box che comprende tutti gli ingredienti, realizzata in modo che il tema valorizzi le risorse agroalimentari del sistema Italia con ricette tipiche della tradizione e si cucina in modo interattivo con lo chef, con la possibilità di fare in diretta le domande e far vedere la riuscita direttamente agli chef Salvatore e Vincenzo Butticè

Si parte venerdì 19 febbraio con il primo collegamento dalle 19 alle 20 (in tempo per gustare duirettamente a cena il risultato della lezione) con Ossobuco, gremolada e risotto.

A seguire ogni venerdì sempre allo stesso orario con il seguente calendario:

26 febbraio con zuppa di mare della condivisione (42 euro per 2 persone)

5 marzo – Spaghetti alla carbonara con le uova di Parisi

12 marzo – Filetto di dentice in guazzetto e verza biologica stufata

19 marzo – Arrosto di vitello e patata montata e la zeppola di San Giuseppe

26 marzo – Tagliatelle d’Amare ai frutti di mare e il cannolo siciliano

2 aprile – Polpo e la bufala e il profitteroles

