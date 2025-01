ChatGPT non funziona: l’intelligenza artificiale di Open AI è in down da oltre due ore. Ecco cosa è successo

Il chatbot di OpenAI ha smesso di funzionare per molti utenti in tutto il mondo. La società non ha ancora rilasciato una comunicazione ufficiale

ChatGPT non funziona: il chatbot di OpenAI ha smesso di funzionare a partire dalle 12:30, lasciando molti utenti senza risposte. Le segnalazioni sul portale Downdetector sono schizzate oltre quota 3000, dimostrando l’ampia portata dell’interruzione. Perfino gli abbonati paganti non sono esenti dai problemi. La pagina non si carica e appare solo la scritta “Bad Gateway error“. Questo errore, piuttosto comune, può dipendere da vari fattori, come problemi sul server di hosting, connettività del provider di servizi Internet (Isp) o errori DNs, quando il dispositivo non riesce a connettersi con il server Dns. Altri utenti invece hanno segnalato un altro messaggio: “Service Temporarily Unavailable”. Anche qui il problema dipende dal server o dal sovraccarico di input.

I problemi non riguardano solo l’Italia, le segnalazioni arrivano da tutto il mondo.

ChatGPT non funziona: OpenAi non spiega il perché

Interruzioni come quella di oggi sono spesso causate da un’elevata domanda di servizio. OpenAI ha già affrontato situazioni simili in passato. Tuttavia, OpenAI non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alla causa dell’interruzione attuale. È importante notare che la crescente concorrenza nel settore, come quella di Anthropic con i suoi modelli Claude, sta mettendo sempre maggiore pressione su OpenAI per mantenere la stabilità del servizio.

Gli utenti hanno reagito in vario modo, con molti che hanno espresso frustrazione per l’impossibilità di accedere a un servizio per il quale pagano. La situazione è particolarmente critica considerando che OpenAI offre piani premium come ChatGPT Pro, che possono arrivare a costare fino a 200 dollari al mese. Gli utenti si aspettano un servizio affidabile in cambio di queste spese.