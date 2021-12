Champions, Villareal-Juve e Inter-Liverpool al secondo sorteggio

Sorteggio sfortunato per le italiane che pescano Liverpool e Villareal – Due errori al primo sorteggio, proteste del Real Madrid – Ecco gli scontri di Europa League

Buona la prima, molto meno la seconda per le italiane. Soprattutto per l’Inter che, dopo il secondo sorteggio per gli ottavi di Uefa Champions League, dovrà vedersela con il Liverpool. Più abbordabile, ma comunque più ostica della prima, la sfida della Juventus di Massimiliano Allegri che affronterà il Villareal vincitore dell’ultima Europa League. Nel corso del primo sorteggio era andata molto meglio ad entrambe: l’Inter aveva pescato gli olandesi dell’Ajax, la Juventus lo Sporting Lisbona. I bianconeri giocheranno la prima partita in trasferta, i nerazzurri a San Siro.

Gli altri scontri diretti saranno Salisburgo-Bayern Monaco, Sporting Lisbona-Manchester City, Benfica-Ajax, Chelsea-Lille, Atletico Madrid-Manchester United, Paris Saint Germain -Real Madrid.





Gli accoppiamenti annullati erano invece: Benfica – Real Madrid, Villareal – Manchester City, Atletico Madrid – Bayern Monaco, Salisburgo – Liverpool, Inter – Ajax, Sporting Cp – Juventus, Chelsea – Lille, Paris Saint-Germain – Manchester United.

I match di andata si giocheranno il 15, 16, 22 e 23 febbraio e quelli di ritorno l’8, 9, 15 e 16 marzo.

Round of 16 draw ✔️



Which tie are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/QvZoT0yxqi — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

GLI ERRORI DEL PRIMO SORTEGGIO

“A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che istruisce i funzionari su quali squadre sono idonee a giocare l’una contro l’altra, si è verificato un errore materiale nel sorteggio per gli ottavi di finale di Uefa Champions League. Di conseguenza, il sorteggio è stato dichiarato nullo e sarà interamente rifatto alle 15.00” recita la nota pubblicata dall’Uefa.

Un errore clamoroso che ha rimesso tutto in discussione. Gli errori, in realtà, sono stati due. Il primo ha riguardato Villareal e Manchester United, due squadre che non avrebbero dovuto scontrarsi perché si erano già sfidate durante la fase a gironi e che invece si sono ritrovate faccia a faccia anche agli ottavi. L’errore era poi stato corretto in corsa e il Villareal aveva pescato il City. Come se non bastasse, il Liverpool era stato inserito tra le squadre che avrebbero potuto sfidare l’Atletico Madrid al posto del Manchester United.

Dopo l’annuncio della decisione di procedere secondo sorteggio, il Real Madrid ha protestato, sostenendo che gli errori si sarebbero verificati dopo che Benfica e Real erano già stati accoppiati. Non c’è stato però nulla da fare, con la Uefa che ha deciso comunque di ripetere tutto.

I SORTEGGI DI EUROPA LEAGUE

Sorteggio sfortunato per due delle tre italiane impegnate in Europa League. Il Napoli dovrà infatti affrontare il Barcellona (prima partita in trasferta), mentre la Lazio se la vedrà con il Porto (andata in Portogallo). Più abbordabile l’impegno dell’Atalanta con i greci dell’Olympiacos (la prima partita sarà a Bergano.

Gare di andata si terranno il 17 febbraio, quelle di ritorno il 24 febbraio.

Negli altri playoff si affronteranno Siviglia-Dinamo Zagabria, Lipsia-Real Sociedad, Zenit San Pietroburgo-Betis, Borussia Dortmund-Rangers, Sheriff-Braga.