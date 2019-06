Champions League, il Liverpool è campione

I Reds vincono la finale derby contro il Tottenham e si aggiudicano il trofeo per la sesta volta nella loro storia: superati Barcellona e Bayern.

E’ il Liverpool di Jurgen Klopp ad aggiudicarsi il derby inglese e a vincere la Champions League edizione 2018-2019. I Reds riscattano la sconfitta nella finale di un anno fa contro il Real Madrid e alzano il trofeo più importante del calcio europeo per la sesta volta nella loro storia, superando così in un colpo solo sia Bayern Monaco che Barcellona, fermi a cinque Coppe Campioni in bacheca. Il Liverpool si conferma la squadra inglese più vincente in Europa ed è al terzo posto assoluto per coppe vinte, dietro solo a Real Madrid, con 13, e il Milan, che ha appena una coppa in più, l’ultima delle quali vinta 12 anni fa in finale proprio contro gli inglesi.

La partita contro il Tottenham Hotspurs di Pochettino è tesa, molto meno spettacolare di quanto fosse lecito aspettarsi: si sblocca subito, dopo un minuto, con il gol su rigore di Salah (giusta la decisione dell’arbitro di assegnare il penalty per fallo di mano di Sissoko), ma poi regala pochissime emozione per la restante parte del match. Il Tottenham tiene il possesso ma non crea grandissime occasioni, salvo nel finale con Alisson che però para tutto. Quasi al 90esimo arriva il raddoppio di Origi.