Cesi, l’azienda che “salva” la rete elettrica dal clima estremo

La partecipata di Enel e Terna attiva nei servizi di test e consulenza tecnica per il settore elettrico ha acquisito la società olandese Kema

Quando pensiamo ai problemi che il clima impazzito potrebbe crearci, spesso non ci rendiamo conto che i primi effetti potremo vederli sulla vita di tutti i giorni. Eventi climatici sempre più violenti, temperature vicine ai picchi sia in inverno che in estate, fenomeni metereologici via via più estremi possono avere pesanti ripercussioni sulle reti elettriche mondiali. Di esempi eclatanti ce ne sono tanti: dai black out del 2016 nel Sud dell’Australia a seguito di tornado che spiravano a 200 km orari, agli allagamenti delle centrali elettriche dopo l’uragano Sandy nel 2012 a New York o, molto più vicino a noi, al black out che nel 2017 ha lasciato migliaia di famiglie in Abruzzo senza corrente elettrica per più giorni. Ultimo caso, il tifone che ha devastato il Giappone nell’ultimo fine settimana.

Ci sono aziende che si occupano di studiare il modo in cui rendere più “robuste” e resistenti le reti elettriche, superando paradigmi consolidati nella progettazione e nella gestione dei sistemi attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative in grado di garantire il loro funzionamento e prevenire i rischi derivanti da eventi metereologici avversi. Tra queste figurano i dispositivi idrofobici e i dispositivi anti-ghiaccio, che impediscono il congelamento dei cavi, fino a quelli anti-torsionali, che mitigano le torsioni dei cavi stessi, dovute ai forti venti.

Tra queste aziende spicca Cesi, azienda italiana partecipata da Enel e Terna attiva nel segmento dei servizi di test e consulenza tecnica per il settore elettrico che nei suoi laboratori milanesi ospitano anche uno dei quattro unici siti al mondo di produzione delle speciali cellule fotovoltaiche utilizzate per alimentare i satelliti attualmente sospesi sopra le nostre teste.

Pochi Giorni fa, Cesi ha firmato un accordo per acquisire la società olandese di testing Kema. Tramite quest’operazione, il cui closing è previsto entro la fine di quest’anno, Cesi avrà a disposizione i laboratori della società in Olanda, Cecolovacchia e USA, diventando la più importante azienda al mondo per il testing delle reti elettriche di alta tensione.

Nei loro laboratori CESI e KEMA sono in grado di realizzare test in ambiente climatico controllato in cui, per esempio, si prova la resistenza dei componenti al ghiaccio oppure a temperature estremamente basse o estremamente alte. Le “bombe d’acqua” e le inondazioni implicano, inoltre, anche delle prove allo stress meccanico su piattaforme che simulano tale fenomeno, anche queste realizzabili nei laboratori delle due società”, spiega la società in una nota.

Dal punto di vista finanziario, l’unione tra le due società porterà alla nascita di un’azienda con un fatturato da 180 milioni di euro, con 1.500 professionisti operanti in 40 paesi al mondo.