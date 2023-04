Ceramica, Italcer sceglie Sacmi per un forno a tecnologia idrogeno-metano per lo stabilimento di Fiorano Modenese

Il nuovo forno “Maestro” di Sacmi dispone di una tecnologia ibrida idrogeno – metano che permetterà di arrivare ad avere sino al 50% d’idrogeno nel suo blend energetico, quando ovviamente l’idrogeno sarà disponibile su larga scala

Italcer, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di pavimenti e rivestimenti in ceramica di alta gamma, ha scelto Sacmi, azienda metalmeccanica che produce macchine per ceramiche, per il nuovo forno di ultimissima generazione dello stabilimento di Fiorano Modenese.

Il nuovo forno “Maestro” di Sacmi dispone di una tecnologia ibrida idrogeno – metano che permetterà di arrivare ad avere sino al 50% d’idrogeno nel suo blend energetico, quando ovviamente l’idrogeno sarà disponibile su larga scala.

Italcer: player di riferimento nelle superfici di design

Il Gruppo Italcer è controllato dal Fondo di Investimento Mindful Capital Partners. Conta circa 1100 dipendenti e 15.000 clienti nel mondo. Italcer, in pochi anni, è diventata un punto di riferimento nelle superfici di design. Ha chiuso il 2022 con ricavi consolidati di circa 360 milioni di euro nel 2022 e un tasso di crescita superiore al 30%. Negli ultimi tre anni ha deciso di investire oltre il 3% dei ricavi in Ricerca e Sviluppo. Utilizza oltre il 50% di materie prime riciclate nella propria produzione ed è in grado di riciclare e recuperare oltre il 99,8% degli scarti di produzione generati nei diversi siti di produzione.

L’impegno nel green è valso all’azienda l’ingresso nella “World Alliance for Efficient Solutions”, Ong che promuove a livello mondiale l’energia verde e aiuta i governi a raggiungere i loro obiettivi ESG. Nel 2022 è tra le 100 eccellenze italiane del Sustainability Award.

La partnership con Sacmi conferma l’impegno di Italcer verso l’innovazione e la sostenibilità, ambito in cui la società ha investito oltre 20 milioni di euro negli ultimi due anni, per soddisfare le esigenze di un consumatore sempre più green.

“Lo sguardo è sempre rivolto al domani. Negli ultimi anni abbiamo installato tre cogeneratori di ultima generazione che ci producono circa 33.000 MWh, su un fabbisogno complessivo di 57mila. Potremo inoltre usufruire di oltre 1/3 di energia elettrica rinnovabile con i pannelli fotovoltaici sui tetti dei nostri stabilimenti. L’installazione del nuovo forno ci permetterà di arrivare all’ambizioso traguardo di risparmiare circa l’1,5 mil. di mc. di consumi di gas” ha dichiara Graziano Verdi, CEO di Italcer Group.

“Il Gruppo Sacmi, leader mondiale nella produzione delle macchine per ceramica, già, da alcuni anni sta progettando forni per l’industria ceramica alimentati in parte a idrogeno e in parte a metano ed è al momento in corso la sperimentazione di un forno alimentato al 100% a idrogeno per il quale la stessa Italcer si è già candidata” ha dichiarato Paolo Mongardi, Presidente di Sacmi.

Sono diversi i marchi attraverso i quali opera nel settore ceramico. Fanno parte del gruppo Fondovalle, La Fabbrica, AVA, Elios Ceramica, Devon&Devon, Ceramica Rondine, Cedir, Bottega ed Equipe Cerámicas.