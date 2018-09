Centri commerciali e negozi chiusi la domenica dal 2019

Da giovedì la Camera discuterà le proposte di legge sugli orari dei negozi che si propongono di chiudere – con poche eccezioni – i centri commerciali, i supermercati ma anche i piccoli negozi la domenica e nei giorni di festa, a partire dal 2019

Dall’anno prossimo mai più shopping e acquisti nei centri commerciali, nei supermarket e nei negozi la domenica e nei giorni di festa. È quanto promette il vicepremier grillino Luigi Di Maio, che ieri ha garantito di portare a casa una legge in proposito entro l’anno. Poco importa se salteranno tanti posti di lavoro e se chi aspetta la domenica per fare le compere che non riesce a fare durante la settimana perché lavora non potrà più farlo. Se poi se ne avvantaggerà Amazon, a poco varrà imprecare contro l’e-commerce dei giganti di Internet. Insomma, addio alla liberalizzazione degli orari dei negozi – che era stata introdotta dal governo Monti – con il plauso della Chiesa, dei sindacati e dei partiti di Governo.

Naturalmente la questione è controversa, perché da un lato ci sono le esigenze dei lavoratori del commercio – che gradiscono un po’ di tempo libero in più ma temono di perdere posti di lavoro e parte del salario – e dall’altro ci sono quelle della grande distribuzione e dei negozi, ma anche quelle dei consumatori, per i quali lo shopping domenicale era ormai diventata un’abitudine, quando non una necessità.

Da giovedì 13 settembre la Commissione Attività Produttive della Camera comincerà a discutere dei nuovi orari del commercio partendo dall’esame di due proposte di legge – una dei Cinque Stelle e una della Lega – che prevedono, salvo poche eccezioni nell’anno, la chiusura domenicale non solo dei centri commerciali ma anche dei piccoli negozi, fatta eccezione per quelli delle località turistiche e montane.

Nella loro proposta di legge, i Cinque Stelle prevedono per la verità una turnazione dei negozi ma fissando in un massimo di 12 festività all’anno i giorni in cui le aperture saranno consentite. Per limitare l’e-commerce la proposta grillina prevede anche che si possano fare compere online anche la domenica ma il bene acquistato non potrà essere recapitato nei giorni di festa.

Dura la reazione della grande distribuzione. Secondo l’ad della Conad, Francesco Pugliese, la chiusura domenicale può comportare la perdita di 50 mila posti di lavoro dei 450 mila creati dai supermercati e ipermercati, che in molti casi sono già in crisi. Ma il dibattito parlamentare servirà a mettere a fuoco tutti gli aspetti della questione, sperando che si trovi una soluzione pragmatica di interesse generale anziché una scorciatoia ideologica ed elettoralistica come i primi segnali sembrano adombrare.