Cdp Venture Capital punta a 8 miliardi di risorse al 2028. Un miliardo all’Intelligenza Artificiale

Per le startup 580 milioni, 120 milioni per il trasferimento tecnologico. Lambiase: il piano vuole rispondere ai bisogni del Venture Capital del nostro Paese, delineando obiettivi e linee strategiche

Cdp Venture Capital ha presentato oggi il nuovo Piano Industriale 2024-2028 con il quale si pone l’obiettivo di arrivare a 8 miliardi di euro di risorse in gestione, di cui 1 miliardo raccolto da terzi, per supportare lo sviluppo dell’innovazione italiana attraverso investimenti sui 7 ambiti classificati come più strategici per il Paese e attraendo capitali privati. L’attenzione di Cdp Venture Capital, guidata dalla Presidente Anna Lambiase e dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale Agostino Scornajenchi, è principalmente sull’Intelligenza artificiale e la Cybersicurezza, “con focalizzazione degli investimenti sui macro-ambiti strategici per la crescita dell’economia italiana, sostegno alla creazione di valore nel portafoglio e centralità del fundraising da investitori privati” dice la SGR partecipata al 70% di CDP Equity e al 30% da Invitalia.

Due diversi tipi di intervento: nella fase embrionale e in quella matura

Due i pilastri di intervento. Da una parte CDP Venture Capital, punta al sostegno all’infrastruttura del Venture Capital italiano, attraverso investimenti a supporto di nuove imprese in fase embrionale – cosiddetti pre-seed e seed – e investimenti in fondi di Venture Capital per alimentare la crescita di medio e lungo termine del mercato e le competenze a sostegno dell’innovazione. Dall’altra vuole stimolare la crescita e la maturazione dell’ecosistema attraverso investimenti di tipo diretto specializzati per settore, nelle fasi di maturazione – cosiddette early stage e late stage – per sostenere i progetti di sviluppo delle startup italiane negli ambiti e nelle tecnologie più strategici per il Paese che sono stati individuati in Artificial Intelligence & Cybersecurity, AgrifoodTech, SpaceTech, Healthcare & Lifescience, CleanTech, IndustryTech, InfraTech & Mobility.

Un miliardo di risorse dedicate all’Intelligenza Artificiale

L’intelligenza artificiale, in particolare, gioca un ruolo centrale nella strategia di CDP Venture Capital con 1 miliardo di euro di risorse dedicate alla crescita del settore su tre ambiti specifici: 120 milioni dedicati al trasferimento tecnologico, anello di congiunzione tra ricerca universitaria e mercato; 580 milioni di investimenti in startup con applicazioni settoriali per rafforzare gli attori già esistenti; 300 milioni di investimenti in aziende mature pronte a scalare all’estero e diventare i futuri campioni nazionali.

“La presenza di un ecosistema finanziario efficiente è condizione necessaria per attrarre capitali, anche nel mondo dell’innovazione, per permettere alle nostre aziende di scalare, garantendo competitività nei mercati chiave, generando impatto sociale in termini di sostenibilità di processi e offrendo agli investitori rendimenti significativi” ha sottolineato la Presidente Anna Lambiase, precisando che il Piano vuole rispondere “ai bisogni del Venture Capital del nostro Paese, delineando obiettivi e linee strategiche orientati a consolidare questo mercato, dalle fasi iniziali di sviluppo fino ad accompagnare le aziende più mature nel percorso di quotazione”. “L’innovazione italiana ha radici solide e numerosi primati in ambito scientifico e tecnico, ora è tempo di tornare a giocare un ruolo di primo piano nell’economia internazionale, recuperando visione e competitività” dice Agostino Scornajenchi. CDP Venture Capital è pronta a svolgere un ruolo di rilievo nell’accompagnare questa transizione. Il Venture Capital è una infrastruttura al servizio del Paese, al pari di quelle già esistenti che trasportano energia, acqua, persone e trasporterà capillarmente capitali a favore delle imprese e dell’economia reale del Paese”