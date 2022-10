Cdp, Toscana: dal 2019 finanziamenti per 3 miliardi a 5mila imprese e 138 enti pubblici. I dati dall’ultimo Roadshow

Nel corso della quarta tappa del suo Roadshow, Cdp ha fatto il punto sulle sue operazioni in Toscana. Impegnati anche 55 milioni per progetti infrastrutturali di rilevanza strategica

Il rapporto di Cassa Depositi e Prestiti con la Toscana può essere riassunto in pochi numeri: 3 miliardi a favore di oltre 5.000 imprese e 138 enti pubblici della Toscana, una rinegoziazione dei mutui per oltre un miliardo in favore di 177 enti locali e attività di advisory sui fondi del PNRR per progetti dedicati allo sviluppo del territorio.

I dati sono stati presentati nel corso della quarta tappa del Roadshow di Cdp che si è tenuto il 26 ottobre a Firenze con l’obiettivo di rendere noti gli strumenti e i progetti del gruppo a favore di imprese e Pubblica Amministrazione per affrontare le sfide legate allo sviluppo sostenibile, all’implementazione del PNRR, alla rigenerazione urbana, alla digitalizzazione e al miglioramento della coesione sociale.

Nel corso dell’appuntamento odierno presso la Manifattura Tabacchi a Firenze alla presenza di Giovanni Gorno Tempini, Presidente di Cdp e Dario Scannapieco, amministratore delegato e direttore generale, sono intervenuti Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Dario Nardella, sindaco di Firenze, Brenda Barnini, delegata Anci Toscana per la Finanza Locale e sindaco di Empoli, Maurizio Bigazzi, presidente Confindustria Toscana, Giovanni Manfredi, amministratore delegato Manifattura Tabacchi e Luigi Salvadori, presidente Fondazione Cr Firenze.

Secondo quanto previsto, allo scopo di valorizzare il patrimonio culturale e artistico del Gruppo Cdp, in ogni ufficio territoriale di Cassa sarà allestita un’esposizione dedicata al racconto della vita industriale. In particolare, in quello di Firenze, saranno esposte le opere sperimentali realizzate negli anni Sessanta e provenienti dal Fondo fotografico storico di Cdp.

Cdp e le imprese toscane

Cdp ha aperto un ufficio a Firenze nell’ottobre del 2020. Dal 2019 al 2021, la società ha erogato risorse per 1,8 miliardi a sostegno di oltre 5.000 imprese, finanziandone 34 diretamente. Tra le varie operazioni Cdp evidenzia i 30 milioni di finanziamento concessi a Piaggio per il suo piano di sviluppo, il finanziamento di 4 milioni a Stefano Ricci, uno dei primari player nel settore dell’abbigliamento, e quello di 20 milioni ad Aboca, azienda fondata sulla ricerca che offre prodotti terapeutici 100% naturali.

Cdp e la Pubblica Amministrazione toscana

Dal 2019 Cdp ha impegnato risorse per oltre 825 milioni a sostegno di 138 enti pubblici toscani, per la realizzazione di investimenti principalmente negli ambiti: scolastico, rivalorizzazione di immobili pubblici e viabilità. Tra le altre, si evidenziano le operazioni a favore di:

Regione Toscana, 14 milioni per l’acquisto di impianti, macchinari, mezzi di trasporto e attrezzature sanitarie da destinare al Centro Covid Pegaso di Prato e nel 2021 risorse per 158 milioni destinate – tra gli altri interventi – alla costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Livorno e del complesso didattico Le Scotte dell’Università degli Studi di Siena.

Comune di Bagno a Ripoli, 6,5 milioni destinati all’ampliamento e alla riqualificazione della scuola secondaria di primo grado “Francesco Redi” in località Ponte a Niccheri.

Comune di Pontedera, 10 milioni per l’acquisto di un immobile da destinare alla realizzazione del nuovo polo scolastico “Dino Carlesi”.

Riguardo agli investimenti nell’ambito del PNRR, con il bando per l’Attrattività dei Borghi sono state presentate dai piccoli comuni toscani 13 domande per un importo complessivo di finanziamento statale pari a oltre 22 milioni.

Infrastrutture, Venture Capital e immobiliare

Cdp ha sostenuto anche i piani di sviluppo della Tramvia di Firenze, impegnando 55 milioni, mentre nel venture capital ha già sostenuto direttamente 8 startup nella regione con un impegno complessivo di circa 9 milioni.

Inoltre, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, insieme all’Istituto Italiano di Tecnologia, all’Università Federico II di Napoli e all’Università degli Studi di Verona, è fra i centri afferenti a RoboIT, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico dedicato alla Robotica, che CDP Venture Capital finanzia attraverso il proprio Fondo Technology Transfer per favorire la nascita di nuove startup ad alto contenuto tecnologico ideate all’interno delle Università e nei Centri di ricerca di eccellenza.

Infine, nel settore immobiliare, gruppo Cdp è impegnato indirettamente nella realizzazione di iniziative di social housing (per oltre 1.250 alloggi sociali) attraverso il Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA), gestito da Cdp Immobiliare Sgr che ha investito sul territorio circa 105 milioni, rispetto al totale delle sottoscrizioni di circa 150 milioni del Fondo Housing Toscano, in collaborazione con le Fondazioni di origine bancaria e altri stakeholder del territorio.