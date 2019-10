Cdp, mese dell’educazione finanziaria: ecco le iniziative

Incontri con le scuole a Roma, Milano e Torino, iniziativa “Le parole del risparmio con Treccani” e il programma “Il risparmio che fa scuola” con Poste e Miur – Il mese dell’educazione finanziaria di Cdp

Cassa Depositi e Prestiti partecipa al mese dell’educazione finanziaria, focalizzandosi sul tema del risparmio, con il fine di incentivare una maggiore consapevolezza sui temi di economia e finanza.

In questo contesto Cdp ha organizzato una serie di incontri con gli studenti delle scuole elementari e superiori e avviato un progetto “formativo” insieme a Treccani rivolto ai giovani. Inoltre, insieme a MIUR e Poste Italiane, CDP continuerà a sostenere “Il Risparmio che fa scuola”, progetto che punta a diffondere il valore del risparmio fra duecentomila alunni di oltre settemila istituti scolastici del Paese.

Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti ha dichiarato: “In CDP siamo impegnati a sostenere e diffondere anche verso le nuove generazioni una maggiore consapevolezza del valore del risparmio, legato alle attività e alla missione del Gruppo, che dal 1850 impiega responsabilmente le risorse dei Buoni e Libretti Postali per promuovere lo sviluppo sostenibile del Paese. Un impegno costante che CDP porta avanti con responsabilità da 170 anni per contribuire alla crescita economica e infrastrutturale e che intendiamo rafforzare ulteriormente alla luce delle nuove sfide che l’Italia dovrà affrontare nel futuro”.

Per quanto riguarda le scuole, i professionisti di Cassa Depositi incontreranno 1.500 studenti di Milano, Roma e Napoli per spiegare in maniera facile e intuitiva concetti più complessi come quello di moneta e risparmio, del ruolo delle scelte individuali e collettive e dei principi di sviluppo sostenibile.

Con Treccani è stata invece avviata l’iniziativa “Le parole del risparmio”, collaborazione che mira a illustrare i termini chiave del risparmio. Il progetto, che intende raggiungere il pubblico dei più giovani, sarà consultabile al sito Le Parole del Risparmio e accessibile attraverso i canali digitali e i social network.

Infine “Il Risparmio che fa scuola”, un’iniziativa lanciata lo scorso anno con il Miur e Poste Italiane allo scopo di promuovere nelle classi il valore del risparmio attraverso attività che vanno da quelle ludiche dedicate ai più piccoli, fino a veri e propri corsi per i più grandi, grazie anche ad un portale online dedicato.