Cdp in Open Fiber vuole la maggioranza e in Autostrade tra l’88 e il 100%

Il Cda della Cassa Depositi e Prestiti ha dato il via libera a un’offerta a Enel per rilevare un altro 10% di Open Fiber e acquisire la maggioranza nella società della fibra – Inoltre Cdp con Blackstone e Macquarie ha perfezionato l’offerta ad Atlantia per Autostrade per l’Italia

Novità da Cassa Depositi e Prestiti su due fronti fondamentali: Open Fiber e Autostrade per l’Italia.

Iniziamo dalla società che sta collegando con la rete a banda ultralarga tutto il territorio italiano. Al momento, il capitale di OF è diviso equamente fra Cdp ed Enel. Giovedì, però, il consiglio d’amministrazione della Cassa – attraverso la controllata Cdp Equity – ha deciso di presentare un’offerta ad Enel per l’acquisizione di una partecipazione del 10% di Open Fiber, che porterebbe la quota di Cdp al 60%.

Inoltre, la Cassa “si è impegnata ad apportare nuove risorse prima del closing – si legge in una nota – finalizzate a sostenere l’accelerazione del piano di sviluppo della rete infrastrutturale”.

La presentazione dell’offerta per acquisire la maggioranza in OF arriva dopo la decisione di Enel di considerare l’offerta presentata da Macquarie per l’acquisto di una quota tra il 40% e il 50%.

È stata inoltre autorizzata dal Cda della Cassa “la sottoscrizione di un term-sheet vincolante con Macquarie per definire gli assetti di governance di OF successivi all’ingresso del fondo nel capitale”.

Sul versante Autostrade, invece, il consorzio formato da Cdp insieme ai fondi esteri Blackstone e Macquarie ha inviato ad Atlantia “alcuni affinamenti al contratto relativo all’acquisto della partecipazione, pari all’88,06%, detenuta da Atlantia in Aspi – si legge in un’altra nota – ovvero per l’acquisto fino al 100% della stessa in caso di esercizio del diritto di covendita da parte dei soci di minoranza di Aspi. Tali affinamenti fanno seguito alle interlocuzioni con Atlantia delle ultime settimane”.

Gli interventi deliberati dal board interesserebbero voci minime, non tali da modificare la valutazione contenuta nella proposta vincolante già inviata ad Atlantia, che si attesta al 9,1 miliardi per il 100% di Autostrade per l’Italia.

In ogni caso, il consorzio ritiene che, a questo punto, l’offerta “possa essere valutata positivamente da Atlantia e dai suoi azionisti”.