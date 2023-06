Cdp-Elite: al via un nuovo programma per sostenere la crescita delle imprese 

Il programma sarà aperto a 15 – 30 imprese italiane selezionate da Cdp e da Elite e avrà inizio il prossimo dicembre. Ecco tutti i dettagli

Cassa Depositi e Prestiti ed Elite | Gruppo Euronext presentano la Lounge Cdp-Elite: un’iniziativa sviluppata per accompagnare la crescita delle piccole e medie imprese italiane. Il programma è rivolto alle aziende con un modello di business solido e interessate ad accelerare il proprio percorso di crescita sostenibile nel lungo periodo. L’adesione all’iniziativa consentirà alle imprese di sviluppare nuove competenze, di entrare a conoscenza di tutti gli strumenti disponibili per consolidare i propri piani di sviluppo, di ampliare le relazioni con altre aziende e con il mondo dell’advisory e, infine, di accedere al mercato dei capitali privati e pubblici. In particolare, le aziende potranno aderire a una membership iniziale di 24 mesi che darà accesso a una serie di servizi e vantaggi dedicati:

Competenze – Attraverso attività di training e mentoring per il top management, le aziende potranno partecipare alle sessioni di Strategia & Finanza e a workshop che combinano teoria e case study pratici in un formato interattivo e in cui potranno confrontarsi con i docenti delle migliori business school e Partner ELITE sui temi più rilevanti per la strategia del proprio business.

Affiancamento – I referenti di Cdp e di Elite saranno a disposizione di ciascuna azienda per sostenerla nella definizione, implementazione e monitoraggio del proprio “Action Plan”, nell’ampliamento del proprio network con la conoscenza di nuovi partner e advisor e, inoltre, nella presentazione e partecipazione a sessioni di valutazione dedicate con l’obiettivo di individuare e intervenire sulle esigenze specifiche di ciascuna realtà.

Capitali per la crescita – Possibilità di accedere agli strumenti di finanza alternativa e complementare a quelli tradizionali, sia lato debito che equity, per sostenere i piani di crescita delle aziende con nuova liquidità.

Relazioni – Le società che entreranno a far parte della Lounge avranno accesso all’ecosistema più ampio di Elite che conta oggi oltre 1.400 aziende da 23 Paesi e rappresentative di oltre 30 settori, dove sarà possibile moltiplicare le opportunità di business e le connessioni con imprenditori, advisor e investitori, beneficiando di una maggiore visibilità sia mediatica sia nei confronti della comunità industriale e finanziaria europea.

Il programma sarà aperto a 15 – 30 imprese italiane selezionate da Cdp e da Elite e avrà inizio il prossimo dicembre. Per richiedere maggiori informazioni sulla Lounge Cdp-Elite puoi contattare i gli esperti sul territorio oppure al customer care raggiungibile all’800.020.030.