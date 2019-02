Cdp e Unicredit: 300 milioni per le imprese italiane in Cina

La collaborazione è finalizzata a supportare lo sviluppo sia attraverso forme di finanziamento ad hoc che tramite l’offerta di competenze da parte delle rispettive strutture specialistiche locali.

Cassa depositi e prestiti e Unicredit supportano le imprese italiane in Cina. I due istituti hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per rafforzare il sostegno: la nuova collaborazione è finalizzata a supportare lo sviluppo delle imprese italiane sul mercato cinese sia attraverso forme di finanziamento ad hoc che tramite l’offerta di competenze da parte delle rispettive strutture specialistiche locali. La prima attività concreta della nuova partnership consiste nel prossimo lancio di una operazione di finanziamento da parte di CDP a favore di Unicredit, finalizzata a fornire provvista di natura revolving per un importo fino a 300 milioni di euro da utilizzare specificatamente per le imprese italiane operanti in Cina o per quelle con sede in Cina controllate da imprese italiane.

Il Protocollo prevede, più in generale, l’individuazione delle formule operative più idonee a consentire l’accesso al credito delle imprese italiane in Cina, anche attraverso strumenti di cofinanziamento o strumenti di funding in valuta locale (Renmimbi). “Grazie a questo accordo con Unicredit rafforziamo le attività di supporto per le imprese italiane all’estero, come previsto dalla più ampia strategia di sostegno all’internazionalizzazione delineata dal Piano Industriale di CDP. L’export ha rappresentato la principale fonte di sviluppo per le aziende italiane negli anni più intensi della crisi e continuerà a risultare strategico per un sistema produttivo fortemente manifatturiero quale quello del nostro Paese. In questo contesto, la Cina è chiaramente uno dei principali mercati di sbocco dei tanti prodotti del Made in Italy” ha affermato Nunzio Tartaglia, responsabile Imprese di CDP.

“Nel 2018 la quota degli scambi commerciali con la Cina sul totale complessivo italiano è stata superiore al 5%. Per consentire alle imprese di cogliere importanti opportunità è necessario mettere a loro disposizione strumenti finanziari e assicurativi sempre più efficaci. Il Protocollo di Intesa sottoscritto con CDP va in questa direzione e pone le basi per una collaborazione stabile, a vantaggio delle imprese che rappresentano la parte più dinamica del sistema economico-produttivo italiano. Unicredit è presente in Asia da oltre 40 anni con filiali nei principali hub finanziari e industriali, con il duplice obiettivo di supportare i clienti italiani ed europei attivi nella regione e di intercettare flussi di business da convogliare verso i nostri Paesi”, ha invece commentato Gianfranco Bisagni, co-Head Corporate & Investment Banking di Unicredit.