Cdp e il fondo October a sostegno delle Pmi

L’investimento di CDP porta il commitment del fondo ad oltre 134 milioni di euro (su un target di 250 milioni) con l’obiettivo di sostenere le imprese italiane nell’accesso al credito October SME IV è un fondo paneuropeo di private debt per le PMI e Small-Mid Cap

Cassa Depositi e Prestiti rinnova il proprio impegno nel sostenere la crescita delle imprese italiane, promuovendo un importante strumento di finanza alternativa volto a facilitare l’accesso al credito di PMI e Small-Mid Cap. L’investimento di 20 milioni di euro nel fondo October SME IV, promosso da October Factory S.A., si aggiunge ai quasi 115 milioni di euro messi a disposizione da diversi investitori istituzionali a livello europeo, tra cui la Banca pubblica francese per gli investimenti (Bpifrance), il Fondo Europeo per gli investimenti (FEI) e l’Istituto di Credito Ufficiale spagnolo (ICO).

October SME IV èun fondo di investimento europeo a lungo termine che si finanzia emettendo delle Notes e che concede finanziamenti a favore di PMI e Small-Mid Cap con sede legale e/o operativa in Italia, nonché in altri paesi UE in cui il gruppo October opera attraverso la propria piattaforma di digital lending. L’utilizzo della piattaforma consente alle società di ottenere finanziamenti sulla base di uno specifico schema di co-financing, grazie a risorse provenienti dal fondo, alimentato dagli investitori istituzionali e dai prestatori privati che identificano nella piattaforma un’opportunità di investimento innovativa e interessante che consente al contempo di sostenere l’economia reale.

Sulla base del target di raccolta del fondo (250 milioni di euro), si prevede un portafoglio con un numero di operazioni complessivo superiore a 500 con una sizecompresa tra 30 mila e 5 milioni di euro. L’approccio d’intervento del fondo, che si impegna ad impiegare in Italia una cifra pari ad almeno il doppio dell’investimento fatto da CDP, è coerente con il Piano Industriale 2019-2021 di CDP che prevede specifiche linee di intervento a supporto delle PMI e delle Small-Mid Cap, soprattutto in questo periodo di ripartenza a seguito dell’emergenza epidemiologica.

Paolo Calcagnini, Chief Business Officer, ha commentato: “Con l’investimento nel Fondo October SME IV, CDP prosegue il piano di supporto alle PMI e alle Small-Mid Cap italiane, in particolare dopo la grave emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese. L’investimento in fondi di credito diversificato, che si affianca alle operazioni di Basket Bond, ha l’obiettivo di raggiungere aziende che per dimensione propria o dello specifico intervento, non sono raggiungibili da CDP in modalità diretta. Siamo inoltre convinti che l’investimento da parte di CDP in un fondo collegato ad una piattaforma di digital lending, possa incoraggiare l’investimento in tale asset class da parte di altri investitori istituzionali”.

Sergio Zocchi, Amministratore Delegato October Italia, ha commentato: “Essere di supporto alle imprese fa parte del nostro DNA, ma mai come in questi mesi complessi e in vista dei prossimi, abbiamo sentito la responsabilità e l’orgoglio di creare le condizioni per amplificare la portata della nostra piattaforma. La scelta di CDP, che conferma la sua capacità di visione verso l’innovazione, si traduce nella possibilità per molte più imprese di ricorrere a strumenti di finanziamento complementari ai canali tradizionali, capaci di rispondere rapidamente alla domanda di risorse, oggi più che mai cruciali per superare la contingenza e ricominciare a crescere”.