Cdp-Confindustria Energia: accordo per supportare lo sviluppo sostenibile

Stretto un accordo che prevede l’avvio di un rapporto associativo di collegamento tra Cdp e la Federazione delle Associazioni del Comparto – Tra gli obiettivi figura quello di individuare iniziative che possano supportare la transizione energetica

Il numero uno di Cdp, Fabrizio Palermo, e il presidente di Confindustria Energia, Giuseppe Ricci, hanno stretto un accordo che prevede l’avvio di un rapporto associativo di collegamento tra Cassa Depositi e Prestiti e la Federazione delle Associazioni del comparto Energia di Confindustria.

Attraverso questa collaborazione, Cdp continuerà a perseguire lo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile del Paese, valorizzando il contributo alla transizione energetica delle imprese del comparto energia, così come previsto dal piano industriale.

Tra gli obiettivi dell’intesa firmata oggi, specificano le due realtà attraverso una nota congiunta, c’è infatti quello di individuare iniziative e strumenti che possano le riconversioni industriali, la trasformazione delle competenze, la ricerca e l’innovazione tecnologica e il passaggio all’economia circolare.

“L’Accordo firmato con Confindustria Energia permetterà di attivare nuove sinergie per promuovere la crescita di un comparto produttivo cruciale dal punto di vista economico e occupazionale, che è anche leva strategica per il futuro in termini di sostenibilità – ha dichiarato l’amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo – CDP infatti, come previsto anche nel nostro Piano Industriale, incoraggia una crescita sostenibile e inclusiva in linea con gli obiettivi per il clima e l’energia 2030 promossi dall’Unione Europea”.

“L’accordo sottoscritto insieme a Cassa Depositi e Prestiti – ha dichiarato il presidente di Confindustria Energia, Giuseppe Ricci – conferma la capacità degli stakeholder nazionali di fare sistema nella consapevolezza che la sostenibilità è e sarà leva per lo sviluppo di nuovi modelli di business e per la crescita del nostro Paese. In un contesto di grande trasformazione come quella che sta attraversando l’industria energetica, la sinergia tra Confindustria Energia e CDP potrà contribuire alla realizzazione di investimenti strategici e sostenibili, restituendo prospettive incoraggianti per il nostro Paese e per il suo tessuto produttivo e industriale”.