Cdp conferma i vertici di Open Fiber: nuovo mandato per Paolo Ciocca e Giuseppe Gola

Il Cda di Cdp ha confermato Paolo Ciocca come presidente e Giuseppe Gola come ad. Ha anche approvato 300 milioni per pmi e cooperazione internazionale, insieme a una nuova politica per il benessere dei lavoratori

Il Consiglio di amministrazione di Cdp, primo azionista tramite Cdp equity di Open Fiber, ha confermato Paolo Ciocca come presidente e Giuseppe Gola come amministratore delegato della società di fibra ottica. Oltre alle nomine, il board di Cdp presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’ad e direttore generale Dario Scannapieco ha inoltre deliberato un pacchetto di nuove operazioni per un valore di 300 milioni di euro. Le risorse saranno destinate a supportare le pmi italiane, favorendo i loro programmi di investimento sia a livello nazionale che internazionale, e a promuovere la cooperazione con altre economie, in particolare in America Latina e Africa.

Benessere sul lavoro al centro del Piano Strategico

Sempre in questa seduta, il Cda ha approvato una nuova Politica Generale per promuovere il benessere sul luogo di lavoro. La politica mira a garantire maggiori tutele e diritti ai dipendenti, sottolineando l’importanza delle persone come asset fondamentale per una crescita sostenibile. Questo nuovo orientamento rientra in una visione di lungo periodo, che rafforza l’impegno di Cdp per un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso, a supporto di un’efficace realizzazione del Piano Strategico.