Cdp: 800 milioni per ricerca, internazionalizzazione e infrastrutture strategiche

Le nuove risorse saranno destinate alla crescita, allo sviluppo green e all’innovazione di aziende a livello internazionale e pmi del territorio. Prorogata a tutto il 2024 la sospensione delle rate dei mutui per gli enti colpiti dal sisma del Centro Italia

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha deliberato nuove operazioni per oltre 800 milioni di euro a sostegno di aziende italiane riconosciute a livello internazionale. Questi fondi sono destinati a finanziare progetti volti all’innovazione sostenibile, all’internazionalizzazione delle imprese e allo sviluppo di infrastrutture strategiche per l’Italia.

Innovazione sostenibile e internazionalizzazione delle imprese

Il Cda di Cassa Depositi e Prestiti ha approvato operazioni finanziarie, anche in collaborazione con altre istituzioni finanziarie, per sostenere i piani di investimento in internazionalizzazione, innovazione, ricerca e sostenibilità di aziende attive in settori chiave dell’economia italiana. Sono state anche adottate iniziative per favorire la crescita delle Piccole e Medie Imprese italiane, promuovendo l’accesso al credito tramite strumenti di finanza alternativa già consolidati grazie alla collaborazione tra CDP, Regioni e Finanziarie regionali.

Via libera poi a finanziamenti per la realizzazione e il potenziamento di infrastrutture strategiche nel settore dell’energia, focalizzandosi sull’incremento dell’efficienza degli impianti, sull’adozione di fonti rinnovabili e sul miglioramento delle strutture esistenti.

Impegno a favore delle PA locali

Cdp ha ribadito il suo impegno a supportare le Pubbliche Amministrazioni sul territorio, autorizzando la proroga della sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi agli enti locali colpiti dai terremoti nel Centro Italia del 2016 e 2017, fino all’esercizio 2024.