Cavallari, Iossa e Maccia le nomine al femminile per la finanza italiana

Cavallari è la nuova presidente dell’Ufficio parlamentare del bilancio (Upb) – Iossa all’Antitrust e Maccia nuova direttrice degli investimenti della banca Lombard Odier per l’Italia

La finanza italiana, con il sostegno delle istituzioni,ha scelto di farsi guidare dalle donne. I presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati, hanno infatti selezionato Elisabetta Iossa, docente all’università di Roma Tor Vergata, come ultimo membro dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), concludendo il lungo processo di selezione che ha avuto inizio nella primavera 2021.

A questa nomina si aggiunge quella di Lilia Cavallari, già consulente alla direzione generale Research della Commissione Ue e docente di economia politica presso l’università Roma Tre, alla presidenza dell’Ufficio parlamentare di Bilancio (UPB). La votazione, che per lungo tempo era stata rallentata da veti politici, si è sbloccata la scorsa settimana, permettendo così di scegliere Cavallari. Insieme a lei sono stati selezionati anche il professor Giampaolo Arachi, professore all’università del Salento, e la docente presso l’università la Sapienza di Roma Valeria De Bonis.

Anche il gruppo Lombard Odier, wealth manager internazionale, ha deciso di affidarsi a una donna nominando Manuela Maccia come nuova responsabile per l’Offerta di Lombard Odier Europe e direttrice Investimenti per l’Italia. Con questa scelta il gruppo Lombard Odier ha deciso di affidarsi all’esperienza di Maccia, che negli ultimi 20 anni ha ricoperto diverse posizioni a livello internazionale.

A cinque giorni dalla prima votazione del nuovo Capo dello Stato, queste nomine al femminile sembrano dare un segnale chiaro di voglia di rinnovamento. Speriamo che l’elezione del nuovo Presidente ne tenga conto.