Cattolica, nuovo Cfo: Pantarrotas al posto di Mattioli

Mattioli, ad oggi vicedirettore generale e Cfo, ha rassegnato le dimissioni e a fine aprile lascerà la società – Pantarrotas sarà in carica dal primo maggio

Il gruppo Cattolica Assicurazioni ha un nuovo Chief Financial Officer (Cfo). Si tratta di Atanasio Pantarrotas, che ha già ricevuto l’incarico con tutte le deleghe previste dal Consiglio d’amministrazione della società.

Da maggio il manager prenderà quindi il posto di Enrico Mattioli, ad oggi vicedirettore generale e Cfo di Cattolica, che ha rassegnato le dimissioni al board presieduto da Paolo Bedoni e a fine aprile lascerà la società.

“Il Cda ha preso atto della decisione del dottor Mattioli, maturata per motivi di carattere personale e professionale – si legge nel comunicato stampa – e gli ha augurato i migliori successi per il prosieguo della sua carriera”.

Laureato con lode in matematica, Pantarrotas ha conseguito un master su tematiche assicurative, prima di iniziare a lavorare nel settore per circa tre anni. In seguito ha avuto una lunga esperienza come analista finanziario, seguendo prevalentemente le compagnie assicurative quotate in diversi istituti finanziari, per poi entrare nel Gruppo Cattolica nel 2015. Da subito ha operato nell’area Cfo, in cui ha ricoperto diversi incarichi.

“Il Consiglio d’amministrazione ha formulato al dottor Pantarrotas i migliori auguri per il nuovo incarico, che decorrerà dal prossimo primo maggio”, conclude la nota.