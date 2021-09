Cattolica lancia la nuova assicurazione Active Benessere

Al via la nuova campagna di comunicazione di Cattolica Assicurazioni per proteggere le persone dalle preoccupazioni del presente e dagli imprevisti del domani. La nuova assicurazione Active Benessere comprende diversi servizi in grado di accompagnare i clienti nella vita quotidiana agendo su quattro pilastri: prevenzione, diagnosi, cura, convalescenza

“Il futuro ci aspetta. Facciamoci trovare pronti”. È il nuovo claim di Cattolica Assicurazioni per la nuova campagna di comunicazione dedicata al prodotto Active Benessere. Da domenica 5 settembre la Compagnia sarà on air su tutti i principali media nazionali con un concept realizzato in collaborazione con l’agenzia creativa Saatchi & Saatchi e un piano media curato da Vizeum, società del gruppo Dentsu Aegis Network, che abbraccia tv, stampa, radio, digital e affissioni.

In un contesto precario come quello attuale, il futuro si conferma essere un tema centrale per i consumatori. Con Active Benessere, Cattolica vuole supportare i propri clienti contribuendo a migliorare lo stile di vita e il benessere. Fedele al “Pronti alla vita”, che in questa campagna si articola in «Pronti a tutto quello che il futuro ci riserva”.

Cattolica Assicurazioni e Saatchi & Saatchi hanno scelto di raccontare con immediatezza e semplicità i momenti in cui le persone si preparano al futuro che le attende con estrema fiducia, ma anche consapevolezza. Quattro differenti situazioni esemplificative della filosofia alla base dell’offerta Active Benessere: uno strumento al fianco dei clienti per progettare e affrontare proattivamente le sfide del futuro. La campagna di comunicazione è stata realizzata dalla casa di produzione Think Cattleya con la regia di Sami Schinaia, mentre la colonna sonora “Ready for life” è stata creata da Sizzer.

“«Il futuro ci aspetta. Facciamoci trovare pronti» a livello concettuale è la naturale e coerente evoluzione del nostro claim «Pronti alla vita», che viene così arricchito di un significato più profondo e attuale – ha dichiarato Riccardo Acquaviva, Direttore Comunicazione del Gruppo Cattolica Assicurazioni -. Anche in questo particolare momento storico, Cattolica resta fedele al suo tradizionale ruolo di “rete di sicurezza”, che protegge le persone dalle preoccupazioni del presente e dagli imprevisti del domani. E lo fa con un messaggio positivo di concretezza e vicinanza”.

Carlalberto Crippa, Direttore Business Development & Marketing del Gruppo Cattolica Assicurazioni, ha dichiarato: “La salute e il benessere sono chiaramente la priorità per ciascuno di noi. Con la campagna Active Benessere guardiamo con fiducia al futuro, promuovendo lo stile consapevole e propositivo di chi riconosce e sa come affrontare le sfide della vita. Active Benessere non è solamente una assicurazione, ma un vero e proprio ecosistema di servizi in grado di accompagnare i nostri clienti nella vita di tutti i giorni, verso una gestione proattiva e consapevole della propria salute, agendo su quattro pilastri: prevenzione, diagnosi, cura, convalescenza”.

“La nuova campagna di Cattolica Assicurazioni comunica un messaggio molto importante con uno sguardo positivo, mettendo in scena una serie di storie che raccontano in modo intimo e personale l’importanza di prendersi cura di sé e di proteggere la propria salute”, ha dichiarato Manuel Musilli, Direttore Creativo Esecutivo di Saatchi & Saatchi.