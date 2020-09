Cattolica-Generali, via libera dell’Ivass

Il gruppo assicurativo veneto ha ricevuto l’ok dall’Autorità di vigilanza per la trasformazione in Spa: “L’operazione con Generali può quindi entrare nella sua fase esecutiva”.

Via libera definitivo all’operazione Cattolica-Generali. Dopo le delibere delle rispettive assemblee, in particolare quella di Cattolica Assicurazioni, che lo scorso 31 luglio ha approvato le modifiche statutarie sull’aumento di capitale e soprattutto sulla trasformazione in Spa, è arrivato il nulla osta anche da parte dell’Autorità di vigilanza Ivass. L’Ivass ha dato l’ok alla trasformazione in società per azioni con entrata in vigore a far data dal 1° aprile 2021.

Proprio oggi, ha comunicato Cattolica Assicurazioni, sono state avviate le conseguenti procedure per l’iscrizione dello Statuto e della delibera di trasformazione in Spa presso i competenti uffici del Registro delle imprese di Verona. “Conseguentemente all’iscrizione della delibera assembleare di

trasformazione in società per azioni – spiega una nota diffusa dalla compagnia assicurativa veronese -, Cattolica pubblicherà le modalità di esercizio del diritto di recesso correlato alla trasformazione. Tenuto conto di quanto sopra, l’operazione con Generali potrà quindi entrare nella sua fase esecutiva“.