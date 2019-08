Case vacanze: affitti in nero per 2 su 3

Fra l’inizio di giugno e il 5 agosto la Guardia di Finanza ha effettuato 404 controlli e in 256 casi sono emerse irregolarità – Molti anche i lavoratori irregolari e i venditori abusivi

In Italia, due case vacanze su tre vengono affittate in nero. Il dato emerge da un piano straordinario di controlli estivi realizzato dalla Guardia di Finanza. Fra l’inizio di giugno e il 5 agosto, le Fiamme Gialle hanno effettuato 404 controlli e in 256 casi sono emerse irregolarità. In tutto, le violazioni hanno raggiunto quota 1.680. Quanto alla collocazione geografica, la maggior parte si concentra nelle regioni in cui il turismo è più intenso: Sardegna, Puglia, Toscana, Emilia-Romagna e Lazio.

È da controlli di questo tipo che è nata l’indagine della procura di Genova su Booking.com per una possibile evasione multimilionaria di Iva negli affitti concordati sulla piattaforma digitale fra privati senza partita Iva.

Inoltre, le operazioni della Guardia di Finanza hanno portato alla luce 6.483 lavoratori irregolari, di cui il 42% stranieri e 24 minorenni.

Per quanto riguarda i commercianti abusivi, le Fiamme Gialle hanno trovato 2.768 venditori non autorizzati che non avevano mai dichiarato nulla al Fisco. Sono stati sequestrati addirittura 90 milioni di articoli contraffatti o pericolosi.

In particolare, nel solo settore dei giochi sono stati effettuati 157 interventi, che hanno fatto emergere 233 slot irregolari e 51 punti scommesse clandestini.