Casa Batlló il capolavoro di Gaudí diventa NFT, in asta da Christie’s

L’iconico edificio Gaudí del 1906 a Barcellona diventa il primo patrimonio mondiale dell’UNESCO a farsi strada nell’arte digitale, donando il 10% del ricavato alle istituzioni di neurodiversità

“Casa Batlló: Living Architecture” è un’opera d’arte generativa monumentale ispirata all’iconica facciata di Casa Batlló, creata dall’artista e regista turco-americano Refik Anadol come momento clou dell’asta Christie’s al Rockefeller Plaza di New York il 10 maggio 2022.

“Casa Batlló: Living Architecture” (stima: 1 milione – 2 milioni di dollari) è l’unico NFT che sarà offerto all’interno della serie di 5 giorni di Christie’s. L’opera d’arte “Casa Batlló: Living Architecture” è il primo – nel patrimonio mondiale dell’UNESCO – ad assumere la forma di NFT (in continua evoluzione) dal vivo. Il 10% del ricavato della vendita di questo pezzo unico sarà devoluto alle istituzioni Associació Aprenem Autisme e Fundació Adana. “Casa Batlló: Living Architecture”, un’esperienza monumentale e multisensoriale, sarà installata all’aperto nel Rockefeller Plaza durante la mostra Christie’s 20th/21st Century Marquee Week a partire dal 30 aprile, oltre che tramite proiezione cartografica e mostra a Casa Batlló a Barcellona a maggio 7, tre giorni prima dell’asta.

Esattamente un anno fa, Casa Batlló ha lanciato il suo nuovo tour coinvolgente e pluripremiato del capolavoro di Gaudí, concepito come un viaggio – con una colonna sonora esclusiva, una storia audio, installazioni e stanze digitali – che ridefinisce l’esperienza museale e si connette a un pubblico nuovo e più giovane di tutto il mondo . Per il gran finale del tour del museo, Casa Batlló ha commissionato a Refik Anadol l’opera “In the Mind of Gaudí”, da eseguire nella prima stanza cubo LED a sei pareti al mondo, un’esperienza a 360 gradi con la scultura visiva all’interno di un spazio dello schermo allestito nel seminterrato dell’edificio, per un successo immediato. “Casa Batlló: Living Architecture” porterà questa facciata di Gaudí sia in primo piano nella nostra memoria collettiva culturale, sia stabilirà il suo posto nello spazio digitale in questa vendita storica.

Refik Anadol (B. 1985)

Casa Batlló: Living Architecture

Casa Batlló è un capolavoro di Gaudí, uno dei più grandi architetti di tutti i tempi, creato nel suo periodo di massimo splendore. Concepita nella sua maturità artistica e totale libertà creativa, Casa Batlló è un elogio della felicità, una tela di ispirazione marina e un mondo onirico che evoca natura e fantasia. La sua facciata è la porta di accesso a questo universo simbolico e la sua contemplazione ispira sentimenti che dialogano continuamente con la luce e il colore sullo sfondo. La sua natura spettacolare non lascia indifferenti e fa sì che i passanti si fermino a guardarla in qualsiasi momento della giornata. Esuberante e marino, contiene sculture involontarie, materiali riciclati e oggetti decontestualizzati che ha trasformato in arte.

Un’asta storica per la neurodiversità: Casa Batlló si impegna a cercare l’integrazione e la diversità dei lavoratori. Dall’inizio del 2021 dispone di un intero team di assistenza visitatori neurodivergente di oltre 50 persone (con autismo, dislessia, disprassia, ADHD, ecc.), grazie all’alleanza strategica con l’organizzazione sociale Specialisterne. Pertanto, l’artista devolverà una parte del ricavato dell’asta a due istituzioni locali specializzate nell’assistenza globale e nel supporto familiare per le persone con neurodivergenza: Aprenem Autisme Association e Adana Foundation. L’Associazione ha una partecipazione annuale di oltre 6.000 persone che lavorano per l’inclusione delle persone con autismo attraverso un programma di assistenza familiare e la Fondazione offre cure continue a più di 900 bambini e giovani adulti, dalla diagnosi precoce al piano terapeutico.

Refik Anadol (nato nel 1985, Istanbul, Turchia) è un artista dei media, regista e pioniere nell’estetica dei dati e dell’intelligenza artificiale. Il suo lavoro colloca la creatività all’incrocio tra uomo e macchina. Prendendo i dati che ci circondano come il materiale primario e la rete neurale di una mente computerizzata come collaboratrice, Anadol dipinge con un pennello pensante, offrendoci visualizzazioni radicali delle nostre memorie digitalizzate ed espandendo le possibilità dell’architettura, della narrativa e del corpo in movimento.