Cartografia Digital Art & Nfts. Da Christie’s 3.0 opere “psichedeliche” con stime in valuta Ethereum (ETH)

Arte Digitale offerta in valuta Etherum promossa da Christie’s 3.0. Opere realizzate da proprie esperienze psichedeliche.

Cartography of the Soul, è un’asta on-chain di arte digitale a beneficio della Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) promossa da Christie’s 3.0. Curata con 1OF1, sono state assemblate più di 30 opere d’arte nuove o eseguite di recente, molte delle quali riflettono le profonde esperienze degli artisti con gli psichedelici. I proventi della vendita saranno donati per sostenere la ricerca e l’educazione pubblica sulle terapie psichedeliche potenzialmente salvavita guidate da MAPS, un’organizzazione senza scopo di lucro 501(c)(3).



La vendita presenta opere d’arte digitali di una serie di artisti leader di oggi tra cui DeeKay, IX Shells, Sam Spratt, Killer Acid, Dustin Yellin, Justin Aversano, Mad Dog Jones, Nadya Tolokonnikova di Pussy Riot e altri. Un punto culminante della vendita è Self-Discovery di DeeKay, stimato per raggiungere 40 – 50 ETH. Un altro lotto entusiasmante è IOU One Edition di 256 di Sam Spratt, che invita i collezionisti interessati a scoprire cosa verrà dopo.

La vendita ha una stima combinata di 234 – 333 ETH

La mostra completa sarà esposta alla Psychedelic Science Conference a Denver, in Colorado, dal 20 al 23 giugno. I momenti salienti saranno in mostra presso Christie’s New York dal 23 al 27 giugno. La vendita sarà attiva per le offerte su Christie’s 3.0 dal 21 al 27 giugno.

Circa MAPS



Fondata nel 1986, la Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) è un’organizzazione educativa e di ricerca senza scopo di lucro 501(c)(3) che sviluppa contesti medici, legali e culturali affinché le persone conoscano l’uso attento di sostanze psichedeliche.