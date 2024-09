Carta Dedicata a te, dal primo settembre torna il bonus di 500 euro per la spesa: ecco come funziona

È attiva la nuova carta Dedicata a Te: il bonus da 500 euro destinato a tutte le famiglie con un Isee inferiore a 15mila euro. Ma attenzione: non tutte le famiglie la riceveranno solo quelle che soddisfano specifici requisiti

A partire dal primo settembre e per i successivi tre mesi, torna la “Dedicata a te”, la social card che aveva fatto il suo debutto nel 2023 e quest’anno si presenta con alcune novità.

Il finanziamento per la carta è stato aumentato da 520 a 676 milioni di euro, permettendo di innalzare il contributo a 500 euro per famiglia, rispetto ai 459 euro dell’anno scorso. Questo incremento permetterà di estendere il beneficio a 130mila persone in più, portando il totale dei beneficiari a 1,33 milioni. Tuttavia, è importante sottolineare che, nonostante il potenziamento, la carta non sarà accessibile a tutti: solo un numero selezionato di famiglie, che soddisfano specifici requisiti, potrà beneficiarne.

A chi spetta: ecco i requisiti

Per accedere alla “Dedicata a te” occorre far parte di un nucleo familiare di almeno tre persone, residenti in Italia, con un Isee non superiore a 15mila euro annui. Inoltre, è fondamentale non essere beneficiari, alla data del 12 maggio 2023, di altre misure di inclusione sociale o di sostegno alla povertà, come il Reddito di Inclusione, Naspi, Dis-Coll, cassa integrazione guadagni (Cig), o qualsiasi altra forma di integrazione salariale.

La priorità sarà data a famiglie con minori, seguendo questi criteri:

Famiglie con almeno tre membri, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010.

Famiglie con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2006, con priorità per quelle con un Isee più basso.

Famiglie di tre membri, con priorità a chi ha l’Isee più basso, indipendentemente dalla presenza di minori.

Le carte non utilizzate potrebbero essere destinate anche a nuclei unipersonali in stato di bisogno, segnalati dai servizi sociali comunali.

Come funziona e cosa comprare

Quest’anno, la carta non richiede domanda: sarà l’Inps a selezionare i beneficiari, e i Comuni avviseranno le famiglie idonee, fornendo le istruzioni per il ritiro presso gli uffici postali. La carta può essere ritirata presentandosi con la comunicazione del Comune e un documento d’identità.

Ogni carta è dotata di un codice pin, che permette di fare acquisti nei negozi alimentari convenzionati del circuito Mastercard. Non sono previste commissioni sui pagamenti, ma non è possibile prelevare contante.

Cosa si può acquistare?

La carta non è un passe-partout per tutti gli acquisti. Può essere utilizzata esclusivamente per comprare beni alimentari di prima necessità presso i negozi convenzionati, dove sono previsti sconti. Anche se, come nel 2023, rimangono escluse le bevande alcoliche, quest’anno ci sono nuove possibilità: sarà possibile acquistare prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP), ortaggi e prodotti da forno surgelati, carne e tonno in scatola. Inoltre, la carta può ancora essere usata per pagare carburante e abbonamenti per il trasporto pubblico locale.

Infine, un dettaglio importante: i fondi erogati tramite la carta dovranno essere utilizzati entro il 28 febbraio 2025, e la carta dovrà essere attivata e utilizzata per la prima volta entro il 16 dicembre 2024.