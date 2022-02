Capacity Market: Enel si aggiudica 12,9 Gw nell’asta per il 2024

Enel si è aggiudicata 12,9 Gw complessivamente. Due terzi saranno assicurati da sistemi di accumulo a batterie. Azioni in rialzo a Milano

Enel si è aggiudicata contratti per 12,9 GW su un valore complessivo di circa 41,5 GW con consegna 2024 assegnati da Terna nell’ambito dell’asta del mercato della capacità, che assegna contratti annuali per capacità esistente e di 15 anni per capacità nuova relativamente alla capacità disponibile per il sistema elettrico. Si tratta di aste introdotte tre anni fa in base a quanto previsto dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. Il loro scopo è quello di consentire il raggiungimento degli obiettivi italiani di transizione energetica, permettendo la chiusura di centrali a carbone entro il 2025.

Tornando alla novità odierna, la società guidata da Francesco Starace si é aggiudicata:

10,4 GW di capacità esistente,

1 GW di capacità estera,

1,5 GW di nuova capacità.

“Quest’ultima – spiega Enel in una nota – verrà soddisfatta per oltre due terzi da sistemi di accumulo a batterie e per la parte restante da impianti rinnovabili nonché dal potenziamento e dal rifacimento di alcuni impianti a gas già in servizio”.

Nei dettagli, la società sottolinea i 0,5 GW di capacità nuova che si è aggiudicata in Sardegna, che onorerà realizzando sistemi di accumulo e senza dover investire in nuovi impianti a gas.

A Piazza Affari, dopo la diffusione della notizia, il titolo Enel guadagna quasi l’1%, salendo a 6,405 euro per azione.