Canone Rai, la proposta di Renzi: aboliamolo

L’indiscrezione la scrive Repubblica e sarebbe la prima mossa elettorale del Pd di Matteo Renzi: abolire il canone Rai, una tassa che proprio il governo Renzi aveva contribuito a recuperare incorporandola nelle bollette delle utenze energetiche e che ora il segretario Dem definisce “una brutta tassa: la tv pubblica deve essere un diritto dei cittadini”.

Secondo La Repubblica, Renzi intende avanzare la proposta nella prossima direzione del Partito Democratico. Una mossa popolare e che prevede anche di rivedere i tetti pubblicitari che penalizzano l’emittente pubblica nazionale rispetto alle concorrenti private. Per rendere il progetto sostenibile “nella fase transitoria – avrebbe spiegato Renzi, secondo il quotidiano romano, in un vertice al Nazareno cui hanno partecipato i fedelissimi – lo Stato dovrà supplire al canone trasferendo tra un miliardo e mezzo e due miliardi all’anno alla Rai. E’ la stessa cifra che chiedevamo ai cittadini con questa brutta tassa”.

Da parte dell’attuale governo non arrivano però segnali di approvazione. “L’abolizione del canone Rai sarebbe una partita (presa) di (in) giro”, ha commentato con un gioco di parole su Twitter il ministro dello Sviluppo, Carlo Calenda. “Spero – scrive Calenda – che l’idea di abolire il canone Rai sostituendolo con un finanziamento dello Stato non sia LA proposta del @pdnetwork x campagna elettorale come riportato da @repubblica. I soldi dello Stato sono i soldi dei cittadini e dunque sarebbe solo una partita (presa) di (in) giro”.

