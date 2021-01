Cambia la top ten dei Paperoni: ecco chi è l’uomo più ricco al mondo

Il balzo delle azioni Tesla proietta Elon Musk in testa alla classifica dei patrimoni più importanti al mondo. Battuti Bezos, Buffet e Gates. In un hanno il patrimonio è aumentato di quasi sette volte. Tutti i numeri della sorprendente ascesa

La classifica degli uomini più ricchi al mondo cambia: e nella sfida tra Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft), Warren Buffet (Birkshare Hathaway) per conquistare e conservare lo scettro del Paperon de’ Paperoni universale è Elon Musk ad avere il patrimonio più consistente. Un sorpasso che ha dell’incredibile perché il balzo in avanti del patron d Tesla è avvenuto in un solo anno, il 2020, durante il quale ha guadagnato una cifra clamorosa. E ha anche il sapore di una rivincita verso chi aveva un po’ snobbato il suo avveniristico (quando fu lanciato) progetto di auto elettrica, rafforzato oggi con i viaggi sulla luna a scopo commerciale con Space X.

Il patrimonio di Elon Musk è stato ricalcolato da Cnbc, il network televisivo finanziario americano, alla luce del nuovo record in Borsa di Tesla giovedì. E così se all’inizio del 2020 il patrimonio di Elon Musk veniva calcolato a 27 miliardi di dollari – quanto basta per entrare a stento nella classifica dei 50 personaggi più ricchi al mondo – alla chiusura di Borsa di giovedì 7 gennaio 2021 il patrimoni di Elon Musk era salito oltre 185 miliardi di dollari. Una scalata che ha sorpreso anche il diretto interessato:

How strange — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

Il prezzo delle azioni Tesla è all’origine del balzo in avanti ed è ancora in crescita nell’after hours del Nasdaq le azioni Amazon si sono fermate sul timore di regolazioni più restrittive con l’amministrazione Biden, lasciando il patrimonio di Jeff Bezos – stabilmente intorno ai 184 miliardi dal 2017 – a quota 184,7 miliardi giovedì. Un rallentamento che gli è valso la perdita del primo posto assoluto nella classifica degli uomini più ricchi al mondo che aveva detenuto finora. Musk aveva superato Warren Buffet al settimo posto in luglio e in novembre aveva strappato il secondo posto a Bill Gates. Poi il salto finale con Tesla oltre i 760 miliardi di capitalizzazione.

Dopo l’uscita di Cnbc, anche il Bloomberg billionaires Index e il Forbes Real Time Billionaires hanno rifatto i conti, ma sono arrivati secondi questa volta.