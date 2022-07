Caldo, temperature verso i 40 gradi a Roma, Milano e non solo: le previsioni per la prima settimana di agosto

La tregua è già finita: da martedì l’anticiclone africano riporterà il caldo estremo in tutta Italia – Ecco quali saranno le zone più colpite e quanto durerà la nuova ondata

La tregua dal caldo, se mai c’è stata, è già finita. Stando alle ultime previsioni meteo, a partire da oggi – domenica 31 luglio – e per tutta la settimana prossima, torna sull’Italia l’anticiclone africano che porta alta pressione e temperature anche superiori ai 40 gradi.

Archiviati i temporali che negli ultimi giorni hanno colpito soprattutto il Nord, portando con sé in alcuni casi anche grandinate e forte vento, le più recenti previsioni meteo delineano una situazione più stabile, dominata dall’alta pressione dell’anticiclone africano. Qualche pioggia residua è prevista per domenica 31 luglio solo sulla Campania.

Quando arriverà la nuova ondata di caldo?

Dopo un lunedì primo agosto in prevalenza soleggiato e ancora con temperature non troppo bollenti, la nuova ondata di caldo si farà sentire in maniera più incisiva a partire da martedì 2 agosto, quando i termometri torneranno oltre la soglia di guardia per l’ennesima volta nel corso di questa estate torrida.

Quali saranno le zone più colpite?

Il picco del caldo, però, arriverà soltanto a metà settimana, quando le temperature arriveranno a lambire i 40 gradi soprattutto nelle zone interne e in diverse città: Milano, Bologna, Padova, Pavia, ma anche Firenze, Roma e Terni. Non saranno risparmiata neppure le zone interne di Puglia, Sicilia e Sardegna. In generale, il tempo si stabilizzerà e le giornate trascorreranno sotto un sole cocente e una rara presenza di nubi.

Quanto durerà il caldo?

Ma quanto durerà la nuova ondata di caldo? Secondo le previsioni meteo riferite dal colonnello Mario Giuliacci, i termometri potrebbero tornare su livelli più accettabili a cavallo del prossimo fine settimana, quindi intorno a domenica 7 agosto. Da lì in avanti la situazione potrebbe cambiare, ma non in tutta Italia. Cedimenti dell’anticiclone si potranno registrare solamente su parte del Nord, dove correnti più fresche e instabili potrebbero far breccia, con il rischio di temporali in particolare nella seconda parte della settimana, specie sull’arco alpino.