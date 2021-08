Calciomercato, per Locatelli alla Juve arriva la fumata bianca

La telenovela è finita: Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale, corona il suo sogno e approda alla Juventus di Max Allegri che lo lanciò nel Milan – L’accordo tra i due club prevede il prestito biennale gratuito e l’esborso da parte della Juve di 35 milioni (bonus compresi) nel 2023 – Rialzo del titolo in Borsa

Finalmente Juve. Manuel Locatelli, il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale, tifoso della Juve fin da bambino, non aveva nascosto che il suo sogno era fare un salto di qualità e approdare al club bianconero dove ritroverà Max Allegri, che lo lanciò nel Milan.

Ci sono voluti ben cinque incontri tra la dirigenza della Juve e quella del Sassuolo ma alla fine l’accordo di compravendita del centrocampista è stato raggiunto oggi all’ora di pranzo: prestito biennale e 35 milioni di euro (bonus compresi) da pagare all’inizio del 2023.

Con l’arrivo di Locatelli, che nelle prossime ora sarà a Torino per firmare il contratto ed effettuare le visite mediche, la Juve sistema il centrocampo, che fin dall’anno scorso è stato il tallone d’Achille del club e può ora apprestarsi al debutto in campionato di domenica a Udine al gran completo. Due soli acquisti in questa difficilissima sessione di mercato per i bianconeri ma di qualità: Locatelli, appunto, e il giovane bomber brasiliano, Kaio Jorge rilevato per 4 milioni dal Santos. Anche la Borsa apprezza: oggi infatti il titolo Juventus guadagna l’1,35%.

Non è nemmeno escluso che a rafforzare ulteriormente il centrocampo alla Juve ritorni Pjanic, ormai messo ai margini dal Barcellona: per realizzare l’operazione la Juve ha però alleggerirsi del pesante ingaggio del gallese Ramsey.

Resta poi per la squadra di Allegri la grande incognita di Cristiano Ronaldo, che non manda segnali di insofferenza e che avrebbe voglia di cambiare aria andando al Psg o al Manchester City o tornando al Real Madrid dove Carlo Ancelotti lo accoglierebbe a braccia aperte ma dove il presidente Florentino Perez non sembra disponibile al grande ritorno di CR7. Però il calciomercato finisce il 31 agosto e tutto può ancora succedere.