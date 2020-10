Caffè, De’ Longhi lancia la “tazzina perfetta”

Nella preparazione del caffè siamo ormai al perfezionismo: De Longhi mette sul mercato la nuova macchina PrimaDonna Soul che grazie a una nuova tecnologia setta automaticamente il livello ottimale di macinatura e infusione a seconda del chicco di caffè prescelto

Una nuova macchinetta del caffè che sia al tempo stesso semplice da utilizzare e al top della qualità. Lo storico marchio De’ Longhi ritiene di aver trovato il giusto compromesso per realizzare la tazzina perfetta: la nuova macchina si chiama PrimaDonna Soul e grazie alla cosiddetta Bean Adapt Technology (cioè alla tecnologia che trova la soluzione migliore per ogni tipologia di chicco di caffè) setta automaticamente il livello ottimale di macinatura e di infusione a seconda del chicco scelto. Insomma l’attenzione rivolta a questo rito che ogni giorno riguarda milioni e milioni di italiani è ormai al limite, se non oltre, del perfezionismo: una volta indicata la varietà prescelta del chicco di caffè, lo abbina automaticamente alla giusta macinatura e ai corretti parametri di infusione.

Chi si intende di caffè sa infatti perfettamente che ogni qualità va “trattata” in modo differente: che sia Arabica o Robusta, con grani scuri oppure chiari. I parametri decisivi sono la grossezza della macinatura, la quantità di caffè, la temperatura e la lunghezza, e la vera novità è che di nessuno di questi sarà il consumatore a doversi preoccupare. Penserà a tutto la macchina PrimaDonna Soul, automaticamente. Con una comodità in più: oltre al grande display sull’apparecchio, il nuovo gioiello di De’Longhi è gestibile anche dal proprio smartphone, attraverso la Coffee Link App.

Inoltre PrimaDonna Soul, secondo quanto scrive De’ Longhi nel presentarla, “rende goloso e magico anche il momento più importante della giornata, la colazione, grazie alla tecnologia Latte Crema System: al tocco di un tasto, nella speciale caraffa latte, sarà possibile ottenere automaticamente una schiuma di latte dalla densità perfetta, cremosa e alla giusta temperatura”. La macchina offre fino a 21 bevande, a scelta diretta, per poter soddisfare ogni desiderio: dall’espresso al cappuccino, dal cortado al caffè americano, fino al brew-over-ice coffee.

Intenditori e amanti del caffè si immergeranno in un’esperienza che l’azienda veneta tiene a precisare essere “made in Italy unica e autentica, che consolida De’ Longhi come autorità nel mondo del caffè espresso”.