Buffon, Juve addio: Real, Psg o Liverpool nel futuro

Il capitano della Juve giocherà sabato la sua ultima partita in bianconero festeggiando il settimo scudetto consecutivo quasi certamente non smetterà di giocare: lo cercano Real Madrid, Psg e Liverpool – Agnelli: “Qualunque cosa decida, ha il nostro pieno sostegno”

Sabato prossimo, Gigi Buffon giocherà contro il Verona la sua ultima partita nella Juve che lo sta già festeggiando sui social con l’hashtag #seiunico. Giusto il tempo di festeggiare da grande capitano il settimo scudetto consecutivo e poi via con il futuro.

“Fino a una settimana fa – ha detto a sorpresa in una conferenza stampa al fianco del presidente della Juve, Andrea Agnelli – avevo deciso di smettere ma poi ho ricevuto offerte importanti: deciderò nei prossimi giorni”. Le proposte più allettanti per Buffon sono quelle di continuare a giocare in club prestigiosi: il Real Madrid e il Psg su tutti, ma c’è anche il Liverpool.

“Gigi ha proposte per ruoli fuori dal campo e anche per continuare a giocare e – ha dichiarato Agnelli – ha il nostro pieno supporto, qualsiasi decisione prenda” .

“Io – ha aggiunto il portierone – sono un animale da competizione e accetterei di giocare solo per grandi obiettivi”.

Sarebbe curioso che dopo aver inseguito vanamente e per tanti anni la Champions, Buffon, che nel 2006 è diventato campione del mondo con l’Italia di Marcello Lippi, la vincesse con altra squadra, Real o Psg che fosse, squalifica permettendo, perché lo scontro che ebbe a Madrid con l’arbitro Oliver gli costerà una pesante squalifica Uefa.

Basta invece con la Nazionale: Buffon non difenderà la porta azzurra nell’amichevole del 4 giugno a Torino che l’Italia guidata dal nuovo Ct Roberto Mancini giocherà contro l’Olanda. Non ha gradito le polemiche che ci furono nei mesi scorsi sulla sua convocazione in Nazionale e ha deciso di lasciare la maglia azzurra. Ma oggi per Buffon è stata “una giornata particolare, ricca di emozioni, a cui arrivo – con la voce rotta dall’emozione – con tanta serenità, felicità e appagamento”.