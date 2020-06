Btp Futura 2020, emissione in arrivo: guida in 5 punti

Destinata al solo pubblico retail, la nuova emissione a 10 anni prevede tassi fissi crescenti nel tempo, cedole semestrali e un premio fedeltà – L’obiettivo è finanziare i provvedimenti per la ricostruzione post-Covid

Si alza il velo sul Btp Futura. Il ministro dell’Economia ha pubblicato online la scheda Informativa sulla prima emissione di questo nuovo tipo di titoli di Stato, destinato esclusivamente ai singoli risparmiatori (il cosiddetto pubblico retail, con l’esclusione, quindi, degli investitori istituzionali).

1) BTP FUTURA: SCADENZA E TASSI

I Btp Futura hanno scadenza a 10 anni, con tassi fissi crescenti nel tempo: la prima volta dopo quattro anni, poi dopo altri tre. Sulla base di questi tassi, vengono calcolate delle cedole nominali semestrali. I tassi cedolari minimi garantiti saranno comunicati venerdì 3, mentre quelli definitivi arriveranno solo alla chiusura del collocamento.

2) PREMIO FEDELTÀ

Chi acquista il titolo all’emissione e lo conserva fino a scadenza ha diritto a un premio fedeltà pari all’1% del capitale investito, che potrà aumentare fino a un massimo del 3% in base all’andamento del Pil nominale italiano (fanno fede le statistiche Istat).

3) QUANDO E COME SOTTOSCRIVERE I BTP FUTURA

I Btp Futura saranno collocati da lunedì 6 luglio fino alle ore 13 di venerdì 10 luglio. Come nel caso dei Btp Italia, sarà possibile acquistare i titoli in banca, alla Posta o – più comodamente – via internet, attraverso i servizi di home banking. Il collocamento non prevede riparti, né sarà applicato alcun tetto massimo: il Tesoro potrà chiudere l’asta in anticipo, ma non prima di mercoledì 8 luglio, per cui i risparmiatori sono sicuri di poter comprare tutti i titoli che vogliono per almeno tre giorni.

4) COMMISSIONI E TASSE

A chi sottoscrive i Btp Futura non saranno applicate commissioni per acquisti nei giorni di collocamento, mentre sul rendimento dei titoli è prevista – come sempre – la tassazione agevolata sui titoli di Stato, pari al 12,5%, oltre all’esenzione dalle imposte di successione.

5) OBIETTIVO DELL’EMISSIONE

Con il ricavato dei Btp Futura, il Tesoro punta a coprire le spese previste dagli ultimi provvedimenti varati dal governo per far fronte all’emergenza coronavirus. In particolare, i fondi serviranno a finanziarie le misure per il sostegno del reddito, la tutela del lavoro, il rafforzamento del sistema sanitario nazionale e il sostegno a famiglie e imprese.