Bruce Springsteen, che vergogna lo show a Ferrara a un passo dall’Apocalisse

Malgrado il disastro dell’alluvione che ha colpito tutta la Romagna, la rockstar americana, noto come “The boss”, terrà egualmente stasera il suo concerto a Ferrara: scandaloso!

The show must go on anche con l’Apocalisse dell’alluvione che colpito la Romagna? Chissà se Bruce Springsteen, salendo oggi sul palco di Ferrara per il meno opportuno dei concerti che si possano tenere in queste ore, si farà venire qualche scrupolo. L’arrivo di 50 mila fan non può essere un alibi. Ben altra sensibilità viene dal mondo musicale emiliano-romagnolo, nel quale Vasco Rossi, Laura Pausini, Samuele Bersani, Ligabue, Biagio Antonacci e tanti altri non hanno fatto mancare parole di solidarietà alle popolazioni colpite dall’alluvione. Un’alluvione devastante come il terremoto in Emilia-Romagna del 2012. Possibile che Springsteen non abbia un cuore e non trovi la forza di rinunciare al mesto show di Ferrara? Down, down e subito giù dalla torre e dal podio.