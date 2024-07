Bridge: “Gioca coi campioni”, undicesima smazzata. Quando è la tecnica che conta!

BRIDE GIOCA CON I CAMPIONI – La smazzata di oggi, che è valsa non più di due match points ai nostri colori nell’incontro diretto con i campioni mondiali senior danesi, è particolarmente apprezzabile dal punto di vista tecnico

Si sono da poco conclusi i campionati europei di Herning, in Danimarca, con un bilancio molto positivo per le nostre rappresentative nazionali. Tutte le squadre hanno ottenuto la qualificazione per i campionati mondiali previsti a Macao nel 2025. La rappresentativa open e quella mista hanno anche raggiunto il podio nelle rispettive serie conquistando la medaglia di bronzo. Le rappresentative femminile e quella senior hanno ottenuto invece un più che onorevole quarto posto.

Siamo all’undicesima puntata della rubrica “Gioca con i campioni” per tutti gli appassionati di Bridge, frutto della collaborazione tra FIRSTonline e la Federazione Italiana Gioco Bridge. Ogni sabato sarà l’occasione di misurarsi con il Bridge di altissimo livello con la pubblicazione di una smazzata particolarmente interessante, che sarà giocata a livello internazionale o altamente spettacolare. Il bridge agonistico è un divertimento alla portata di tutti. Si possono vedere le smazzate precedenti sul banner in prima pagina, o cliccando qui.

Ecco la smazzata numero 11: quando è una buona tecnica che conta!

L’Italia è così risultata prima nella classifica speciale delle nazioni. La smazzata di oggi, che è valsa non più di due match points ai nostri colori nell’incontro diretto con i campioni mondiali senior danesi, è particolarmente apprezzabile dal punto di vista tecnico. Pulga in Sud giocava quattro picche dopo aver aperto di 2NT e dopo che il morto aveva mostrato entrambe le quarte nobili. Schaltz in Ovest attaccò con l’A ♥ cercando il probabile taglio dalla compagna. Purtroppo per lui al secondo giro nel colore tutti risposero e il dichiarante rimase in presa col K ♥. Ruggero a questo punto pur non vedendo le carte manovrò in modo da realizzare tutte le restanti prese. Sapreste anche voi fare altrettanto ?

Soluzione della smazzata numero 10 dello scorso 6 luglio

Ecco la soluzione alla svazzata numero 10, pubblicata lo scorso 6 luglio.

Sei prese sono a disposizione: tre cuori, due Assi e la quinta fiori vincente. Dalla dichiarazione i due K mancanti devono essere nelle mani di Est. Il finale tecnico che ci fa guadagnare la settima presa è una compressione picche quadri ai danni di Est. Poiché Est scarta dopo il morto lo squeeze può avvenire solo a minacce bloccate. La manovra è detta anche “ colpo degli Assi secchi” e consiste nel rimanere a tre carta dalla fine con ♣ A e ♦QJ in mano e con ♠ Q7 e ♦ A al morto. Est dovrà necessariamente portarsi uno dei due K asciutto. Si dovrà allora incassare l’ Asso in quel colore e poi raggiungere la relativa dama vincente con l’A dell’altro seme.