Bridge, “Gioca coi campioni”: smazzata numero 35, la difesa contro il 3NT

Nella giocata di oggi ecco come impostare una difesa vincente con la smazzata numero 35 di “Gioca coi campioni”, tratta da un torneo Olympic. 35ª puntata della rubrica, frutto della collaborazione tra FIRSTonline e la Federazione Italiana Gioco Bridge

La smazzata di oggi è tratta da un Olympic, un torneo a inviti a mani preparate. L’organizzazione di queste sfide, nate negli anni ’50, proseguì anche con l’avvento dei computer. La prima edizione moderna la ricordiamo particolarmente perché fu vinta dal nostro supercampione Benito Garozzo a Ginevra nel 1990. Ormai la costante crescita delle conoscenze tecniche e la scomparsa del massimo organizzatore di questi eventi, lo svizzero Bernasconi, ne hanno minato la sopravvivenza.

Siamo alla 35ma puntata della rubrica "Gioca con i campioni" per tutti gli appassionati di Bridge, frutto della collaborazione tra FIRSTonline e la Federazione Italiana Gioco Bridge.

Smazzata numero 35: come impostare la difesa per fermare il dichiarante

Immaginatevi ora in Est a difendere contro 3NT giocati da Sud, dopo che il vostro compagno Ovest é intervenuto a due fiori in bicolore nobile sull’apertura 1NT del dichiarante. L’attacco é J♥ per la vostra Q♥ che rimane in presa. Molti Est all’ Olympic di allora proseguirono con la Q♣ In presa col K♣ il dichiarante attaccò le picche fin tanto che Ovest rilevasse con l’A♠ e continuasse col K♥. Seguì una quadri al J♦ che ovviamente la difesa lasciò passare e di seguito l’A♣ , un quarto giro di picche e ancora fiori incartando Est nel finale, costretto a portare le ultime due prese alla forchetta di quadri del morto. Provate ora Voi a impostare il controgioco in modo diverso. Questo 3NT, a parer vostro, si fa o non si fa?

Soluzione della smazzata numero 34 di sabato 4 gennaio

La dodicesima presa potrebbe arrivare dall’impasse al K♠ su Est oppure, dopo un altro giro di quadri verso il morto, da un finale di messa in presa se il K♠ si trovasse in Ovest. Purtroppo noi non sappiamo chi ha il K♠! Proviamo però ad incassare nell’ordine: il J♥, l’A♣, il K♥ e la Q♥ scartando dalla mano il 2♠ e addirittura la Q♠! A sette carte Ovest dovrà conservare le tre carte di quadri. Incassiamo ora le altre tre fiori. Ovest ancora dovrà rimanere a quattro carte con tre quadri e quindi una sola picche. Non ci resterà allora che incassare l’A♠ ed intavolare il J♦. Ovest, costretto a prendere, dovrà giocare nella nostra forchetta costituita dal K♦ del morto e dal 9♦ della mano. Notate che sia il K♠ che la Q♠ sono carte ininfluenti ai fini del finale di gioco.