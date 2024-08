Bridge: “Gioca coi campioni”, sedicesima smazzata: Andrea Manno protagonista

Siamo alla smazzata numero 16: Andrea Manno è protagonista, impegnato nel piccolo slam a cuori dopo che in dichiarazione Sud aveva mostrato una grande bicolore cuori fiori.

La nazionale maggiore rappresenta forse la nostra miglior certezza di risultato perché può contare su tre coppie di altissimo livello internazionale. Versace-Sementa costituiscono la guida del gruppo, gli esperti pluricampioni mondiali del team. Donati-Percario fino a poco fa le nuove giovanissime speranze ora sono già da qualche anno comprovate certezze. Nel mezzo, ma solo parlando di età, stanno Manno-Di Franco, il connubio più consolidato, una coppia che dalla Cina all’America mezzo mondo cerca di contenderci. Proprio recentemente questi due campioni siciliani hanno conquistato la Coppa Spingold con la formazione americana di Street.

Siamo alla quindicesima puntata della rubrica “Gioca con i campioni” per tutti gli appassionati di Bridge, frutto della collaborazione tra FIRSTonline e la Federazione Italiana Gioco Bridge. Ogni sabato sarà l’occasione di misurarsi con il Bridge di altissimo livello con la pubblicazione di una smazzata particolarmente interessante, che sarà giocata a livello internazionale o altamente spettacolare. Il bridge agonistico è un divertimento alla portata di tutti. Si possono vedere le smazzate precedenti sul banner in prima pagina, o cliccando qui.

La smazzata numero 16: Andrea Manno protagonista

La mano che vi propongo vede Andrea Manno protagonista, impegnato nel piccolo slam a cuori dopo che in dichiarazione Sud aveva mostrato una grande bicolore cuori fiori. Ovest decise per l’attacco atout, scelta tutt’altro che banale e che si rivelò provvidenziale per le speranze della difesa. Con un altro attacco il dichiarante avrebbe potuto vincere facilmente tagliando al morto tutte e tre le sue fiori perdenti. Ora invece le sorti dello slam sembravano legate alla buona divisione appunto delle fiori e purtroppo per Sud le fiori erano ripartite 5-2. Tuttavia Andrea seppe trovare il modo di vincere ugualmente. Cercare di scoprire come riuscì.

La soluzione verrà pubblicata il prossimo sabato, qui su First