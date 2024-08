Bridge: “Gioca coi campioni”, la soluzione della smazzata di Giovanni Donati

Ecco la soluzione della smazzata numero 15 del 10 agosto con Giovanni Donati, giovane talento della nostra nazionale. La rubrica “Gioca con i campioni” tornerà sabato prossimo su FIRSTonline

Il bridge si prende una pausa questa settimana. La rubrica con la nuova smazzata proposta dalla FIGB tornerà la settimana prossima.

Nel frattempo, rimane da presentare la soluzione dell’ultima giocata, quella di Giovanni Donati, classe 1998 e indiscusso talento della nostra nazionale maggiore. Sebbene il tema tecnico non sia nuovo, viene proposto in una variante molto particolare.

Ecco la soluzione della smazzata numero 15 del 10 agosto

L’unica via plausibile era un finale di compressione doppia del tipo andata e ritorno sulle fiori. Il difetto di questo finale era però che la minaccia di quadri era anch’essa doppia. Tuttavia la giocata della Q♦ faceva presumere la presenza del J♦ in Est, così come la mancanza del K♦. Queste indicazioni apparentemente senza importanza sarebbero diventate preziose se nel finale gli avversari fossero rimasti come probabile proprio con queste carte di quadri. Giovanni eliminò le atout avversarie con tre colpi, incassò Q♠ e J♠ e rientrò al morto con un taglio di quadri per incassare le rimanenti atouts. A quattro carte dalla fine sull’’ultima cuori Est oltre al 9♠ dovette conservare anche il J♦ per proteggere il compagno dallo squeeze nei minori. Donati lasciò andare il 7♠ dalla mano e Ovest per tenere tre carte di fiori si liberò del K♦ . Giovanni sapeva a questo punto che Est era rimasto con una sola fiori. Pertanto quando sul K♣ vide spuntare il J♣ non esitò a fare il sorpasso alla Q♣ che si doveva trovare sicuramente in Ovest.

