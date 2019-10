Brexit, è il giorno della verità: Johnson cede sull’Irlanda del Nord

L’accordo sulla Brexit dovrà essere trovato entro la mezzanotte di oggi, 16 ottobre – “Si continuano a fare progressi”, dichiarano i negoziatori

Entro la mezzanotte di oggi, 16 ottobre, dovrà esserci una bozza legale di accordo sull’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, altrimenti salta tutto. A Bruxelles e Londra sono ore concitate, i team dei negoziatori Ue e britannici stanno lavorando ad oltranza sulla Brexit. Lo scopo è mettere nero su bianco un’intesa che possa essere votata al Consiglio Ue in programma il 17 e 18 ottobre per poi andare per direttissima a Westminster e al Parlamento Ue. La speranza era quella di riuscire a trovare la quadra stanotte, ma fino ad ora nessuna novità importante. “Si continuano a fare progressi”, dichiarano fonti britanniche anche se ancora non c’è una svolta.

“I progressi” di cui si parla e l’ottimismo che spira negli ultimi due giorni sarebbero dovuti alle concessioni di Boris Johnson sull’Irlanda del Nord, il vero nodo del contendere che fino ad oggi ha paralizzato la Brexit. Secondo le indiscrezioni, il meccanismo condiviso da Ue e Uk potrebbe essere il seguente: l’Irlanda del Nord abbandonerà l’Unione Europea insieme al Regno Unito. Questo a livello ufficiale. A livello pratico invece Belfast continuerà a rispettare le regole Ue per altri quattro anni, dunque fino al 2023. Non ci sanno confini fisici tra Irlanda e Irlanda del Nord, né checkpoint, ma la frontiera commerciale, dove si filtreranno tutte le merci, potrebbe essere spostata nel Mar d’Irlanda.

Una decisione che potrebbe causare più di un malumore a Belfast, perché de facto separerà (almeno in parte) l’Irlanda del Nord dal Regno Unito. A Bruxelles però questa viene vista come l’unica via per evitare l’istituzione di un confine fisico tra Irlanda e Irlanda del Nord, rispettando gli accordi del Venerdì Santo.

Di tutt’altro parere potrebbe essere il Dup, il partito Unionista Irlandese che tiene in piedi il governo di Boris Johsonn e che, con i suoi voti, potrebbe determinare l’approvazione dell’accordo nel Parlamento britannico.

Il conto alla rovescia sulla Brexit è iniziato.