BORSE ULTIME NOTIZIE: vola il lusso, Wall Street promette rialzi ma sull’Europa pende la minaccia recessione

Si prepara un finale di settimana positivo per le Borse europee. A Wall Street attesa apertura in rialzo ma franano le criptovalute. In calo il rendimento delle obbligazioni

Avanzano, seppur con minor entusiasmo della vigilia, le Borse europee. Soffia ancora il vento di Wall Street, ma le previsioni di Bruxelles sulla crescita dimezzata nel 2023 ridimensiona l’entusiasmo iniziale. La Borsa di Milano s’avvia comunque a chiudere in terreno positivo la seduta per la decima volta (sulle ultime undici chiusure). Borse ultime notizie: verso un fine di settimana in rialzo Alle 13 il FTSE Mib segna +0,67% a quota 24,667 punti e si avvicina ulteriormente ai prezzi segnati nello scorso aprile. Rallenta, dopo un avvio frizzante, il comparto del lusso, infiammato dall’annuncio della revisione delle restrizioni ai movimenti in Cina; Lvmh sale del 2% oltre quota 700 euro. A Piazza Affari allunga Moncler + 3,3%. In terreno positivo anche gli altri listini dell’Eurozona nonostante i segnali di frenata dell’economia evidenziati dalle previsioni dell’Unione Europea. Da segnalare il balzo +4,3% della spagnola Cellnex, il più grande operatore di torri di telefonia mobile d’Europa, la spagnola CELLNEX. Ancor meglio fa Delivery Hero +11,23% dopo aver travolto le previsioni sulle tendenze del gruppo delle consegne a domicilio. Le Borse salgono, il rallentamento dei tassi spinge in giù le obbligazioni Le aspettative di un rallentamento nel rialzo dei tassi hanno spinto all’ingiù i rendimenti delle obbligazioni, Ma stamane, on coincidenza con le aste di medio lungo termine, c’è stata una correzione: il Bund decennale tedesco tratta a 2,07% di rendimento, Btp decennale a 4,10%. Spread poco sopra i 200 punti base. Il Tesoro ha collocato tutti gli 8,75 miliardi di euro offerti in tre titoli tra cui, per la prima volta, un Btp green. I tassi del nuovo titolo a 7 anni del 3 anni hanno toccato il minimo da settembre. Il Tesoro ha annunciato che il nuovo Btp Italia, in offerta da lunedì: avrà un tasso cedolare (reale) annuo minimo garantito all’1,60%, sottolineando che il tasso definitivo sarà invece stabilito con successiva comunicazione all’apertura della quarta giornata di emissione. A Wall Street attesa apertura in rialzo, franano ancora le criptovalute La borsa degli Stati Uniti dovrebbe aprire in rialzo. Il future del Nasdaq guadagna lo 0,5%. Stessa variazione per il derivato dell’S&P500. L’agenda dei dati macroeconomici è vuota fino alla 16, quando viene pubblicato l’indice della fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan che potrebbe dare una nuova scossa al rialzo al termine di una settimana fortunata. Continua invece la frana delle criptovalute. Il Bitcoin è in ribasso del 2,5% a 17.290 dollari, dal +13% di ieri. Per effetto della caduta degli ultimi giorni, il valore dei bitcoin detenuti da El Salvador è scesa a 41,5 milioni di dollari, Bloomberg calcola che il prezzo di carico sia 105 milioni di dollari. Titoli da segnalare a Piazza Affari In grande evidenza a Milano A2A +2,6% dopo aver chiuso il trimestre con 445 milioni di euro di Ebitda, in rialzo del 70%. Avanza anche Azimut +3,1%. Al top dell’indice principale c’è Saipem con un balzo del 5% abbondante. Sale anche Banca Mps +1,09% dopo aver chiarito in una nota di fine mattinata che “l’ipotesi di un’anticipazione della distribuzione dei dividendi è riferita all’utile netto del 2024 e non del 2022 come erroneamente tradotto”. Frenano Telecom Italia -2,04% e Prysmian -1,6%. Da segnalare infine la ripresa dell’euro a 1,025, sui massimi da metà agosto, ieri +2%. L’indice del dollaro ha perso ieri il 2,1%, peggior seduta degli ultimi sette anni.